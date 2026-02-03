Extra, Cigánybűnözés :: 2026. február 3. 18:45 ::

Amikor az arcot kikockázza és -fehéríti a rendőrségi Photoshop, de a kéz mindent elárul

A dabasi zsaruk fogták el azt a "fiatalt", aki Tatárszentgyörgyön és környékén több bűncselekményt követett el.

A gyanú szerint egy tatárszentgyörgyi "fiú" 2025 októbere és 2026 januárja között nyolc lopást követett el. Házakba tört be, üzletekbe surrant be, de attól sem riadt vissza, hogy az ajtó zárját megrongálva jusson be az ingatlanba. A nyomozás során kiderült, hogy házak udvaráról és melléképületeiből, autóból, valamint egy virágüzletből is lopott.

Nem túlzás azt állítani, hogy szinte válogatás nélkül vitt mindent, amit talált: szerszámokat, élelmiszert, virágokat, koszorúkat, műszaki cikkeket, cipőt, és egyéb használati tárgyakat. December elején a korábbi szállásadójához is besurrant, akitől – miközben aludt – a mobiltelefonját, tisztálkodószereit, parfümjét, mikrohullámú sütőjét, flexét és egy villanymotorját csente el.

Egy decemberi intézkedés során kiderült az is, hogy a fiatal tolvaj korábban kábítószerezett, így a helyi rendőrök gyorstesztet alkalmaztak vele szemben, ami pozitív jelzést adott, később pedig a szakértői vélemény is alátámasztott ezt a gyanút.

A "fiút" – aki összesen több mint 600 ezer forintos kárt okozott a lopásokkal – az örkényi járőrök január végén fogták el. Gyanúsított kihallgatását követően a nyomozók kutatást tartottak azokon a helyeken, ahol korábban tartózkodott. A lopott tárgyak egy részét meg is találták, és azok visszakerültek jogos tulajdonosaikhoz.

A Dabasi Rendőrkapitányság kifosztás, nyolc rendbeli lopás és kábítószer birtoklása miatt indított büntetőeljárást, az azóta már letartóztatásban lévő gyanúsított ellen - közölték honlapjukon.