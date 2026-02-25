Extra, Zsidóbűnözés :: 2026. február 25. 14:05 ::

Rothschild - a név, ami 12 000 alkalommal szerepel az Epstein-aktákban, mégsem beszél róla senki

Az Epsein-ügy sokkal súlyosabb, mint a Nixon elnök lemondásához vezető Watergate-botrány. A nemrég közzétett 3,8 millió oldal dokumentumot az újságírók folyamatosan dolgozzák fel, hogy minél jobban megismerjük a részleteket. Az alábbi egy Marcos Paulo Candeloro nevű brazil publicista írása, ami eredetileg Substacken jelent meg.

Jeffrey Epstein 2016 februárjában egy e-mailt küldött Peter Thielnek, a PayPal és a Palantir társalapítójának, amelyben van egy mondat, amelynek minden újság címlapján kellett volna szerepelnie a nyugati világban:

Ahogyan azt bizonyára tudod, a Rothschildokat képviselem.

Ez a mondat az Epstein-aktákban szerepel, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának hivatalos dokumentumában. A fősodratú média azonban úgy kezeli, mintha csak egy lényegtelen megjegyzés lenne a bermudai időjárásról.



Marie-Hélène de Rothschild és Guy de Rothschild az 1972-es Szürrealista Bálon

A Rothschild név közel 12 000 alkalommal szerepel a 2026 januárjában közzétett 3,8 millió oldal dokumentumban. Tizenkétezer alkalommal. Ehhez képest a Clinton név lényegesen ritkábban fordul elő. De abban a médiaökoszisztémában, amelyet többek között a baloldali ikon, Noam Chomsky is segített felépíteni, a Rothschild név többszöri említése bármilyen nyomozással összefüggésben azonnal összeesküvés-elméletnek minősül. Ez nagyon kényelmes lehet, ha a tiéd a leggyakrabban emlegetett név az újkori történelem legnagyobb gyermekkereskedelmi botrányában.

Les Wexner, a Victoria's Secret milliárdos alapítója és Epstein legnagyobb ismert támogatója 2026. február 18-án eskü alatt tanúskodott a Képviselőház Felügyeleti Bizottsága előtt. Arra a kérdésre, hogy mi alapján adott Epsteinnek teljes meghatalmazását a pénzügyeinek intézésére, egyértelműen így válaszolt: „Franciaországban a Rothschild családnak végzett személyes munkája alapján.” Hozzátette: „Konkrétan Élie de Rothschilddal beszéltem. Ő képviselte az egész családot.” Eskü alatt vallott. Az Egyesült Államok Kongresszusa előtt.

Wexner ügyvédjét rajtakapták, ahogy a mikrofonba suttogott ügyfelének: „kurvára kinyírlak, ha még egy kérdésre ötnél több szóval felelsz.” A kétségbeesésnek felismerhető tünetei vannak.





His lawyer then leaned in and said: "I will f*cking kiII you if you answer another question with more than 5 words."



Umm WHAT?!? 😳😬 🚨 Les Wexner just CONFIRMED that Epstein worked for the ROTHSCHILD FAMILY—the architects of the Federal Reserve—as well as Jeff Bezos & Google.His lawyer then leaned in and said: "I will f*cking kiII you if you answer another question with more than 5 words."Umm WHAT?!? 😳😬 pic.twitter.com/UelCWjybhW February 19, 2026

A dokumentumok megerősítik Wexner állításait. 2015 októberében a Virgin-szigeteken székhellyel rendelkező, Epstein által vezetett Southern Trust Company Inc. 25 millió dolláros szerződést kötött az Edmond de Rothschild Holding S.A.-val. A szerződés tárgya: „kockázatelemzés” és „bizonyos algoritmusok alkalmazása”. 25 millió dollár egy elítélt pedofil bűnözőnek azért, hogy algoritmusokat futtasson Európa leggazdagabb családja számára. Ha ez egy film forgatókönyve lenne, egyetlen stúdió sem venné meg, mert még a moziban sem hinnék el.

Ariane de Rothschild, aki az Edmond de Rothschild Group vezérigazgatója 2023 óta, havonta többtucatszor váltott e-maileket Epsteinnel. A Wall Street Journal 2023-ban megerősítette, hogy a nő az ítélethozatal után is számos alkalommal találkozott vele személyesen. A Rothschild Bank kezdeti védekezésében tagadta, hogy lett volna bármilyen kapcsolat kettőjük között. Később elismerték, hogy a találkozók „a nő szokásos feladatkörének részét képezték”. A szokásos feladatkörébe nyilván beletartoztak az elítélt pedofilokkal való rendszeres találkozók.

2014-ben Epstein ezt írta Ariane-nak: „Az ukrajnai puccs sok lehetőséget kínálhat.” Sok lehetőséget. Egy gyermekek szexuális kizsákmányolásáért elítélt pénzügyi menedzser geopolitikai lehetőségekről tárgyal egy 236 milliárd dolláros bankbirodalom örökösnőjével. Ennek minden hírlapnak a címoldalán kellett volna szerepelnie. De a szerkesztők inkább elhallgatták.

Az Atlanti-óceán túloldalán a WikiLeaks e-mailjei már leleplezték Hillary Clinton és Lynn Forester de Rothschild kapcsolatát. 2010 szeptemberében Clinton, aki akkor az Egyesült Államok külügyminisztere volt, levelet írt Lady de Rothschildnak, amelyben bocsánatot kért azért, hogy Tony Blairt elvitte a Rothschildok aspeni magánrendezvényéről azért, hogy részt vegyen a közel-keleti tárgyalásokon. A mondat szó szerint így hangzik: „Kérem, mondja meg, milyen vezekléssel tartozom.” A világ legnagyobb hatalmának külügyminisztere bűnbocsánatot kér egy magánszemélytől. 2015 januárjában, mielőtt Hillary bejelentette, hogy indul az elnökválasztáson, Lynn már megfogalmazta gazdaságpolitikájának tervezetét. A Clinton segítőjének, Cheryl Millsnek küldött e-mailben írja: „Ki kell dolgoznunk Hillary gazdasági üzenetét.”

Akárki is irányítja Amerikát, az nincs rajta a szavazólapon.

Alan Dershowitz, Epstein egykori ügyvédje és a Harvard emeritus professzora 2019-ben nyilvánosan kijelentette: „Lady Lynn de Rothschild mutatta be nekem Epsteint. Ő mutatta be Epsteint Bill Clintonnak és András hercegnek is.” Annak, aki a pedofilt összeismertette a föld legbefolyásosabb emberei közé tartozó két személlyel, volt egy neve. És ez a vezetéknév 12.000 alkalommal szerepel az Epstein-aktákban. Cindy McCain, John McCain szenátor özvegye a politikai elittől ritkán hallható őszinteséggel foglalta össze a helyzetet: „Mindannyian tudtuk.”

Tudták. És mindegyikük hallgatott róla.

A mintázat, ami a dokumentumokból kirajzolódik, egyértelmű. Epstein a Rothschild család pénzügyi képviselőjeként működött. Ezt a pozícióját felhasználva építette ki kapcsolatrendszerét milliárdosokkal, politikusokkal és tudósokkal. Ez a kapcsolati háló volt a történelem legnagyobb dokumentált szexuális célú gyermekkereskedő hálózatának az alapja. És amikor a túlélők beszélni kezdtek, a gépezet, amely hallgatásra kényszerítette őket, banki precizitással működött.

A Rothschildok, a Rockefellerek, a Warburgok, a Schiffek. Százéves, milliárdos dinasztiák, amelyeket a Carroll Quigleytől Olavo de Carvalhóig terjedő gondolkodók a világ tényleges irányítóinak tartanak. Dinasztiák, amelyek birodalmakat, világháborúkat és forradalmakat élnek túl, mert hatalmuk a pártpolitika felett áll. Központi bankokat hoznak létre, a konfliktusok mindkét oldalát finanszírozzák, és kormányokat állítanak fel vagy döntenek meg, mintha csak nyakkendőt cserélnének. A sajtó, amelynek a fenntartása ezektől a milliárdosoktól függ, két évszázad alatt megtanulta, hogy a neveiknek még az említését is intellektuális eltévelyedésnek, beteges összeesküvés-elméleteknek állítsák be. Az Epstein-akták 3,8 millió oldalon keresztül dokumentálják azt, amit ezek a gondolkodók már generációk óta megállapítottak: létezik egy hatalmi réteg, amely a kormányok és a törvények felett működik, és amely olyan hatékonysággal védi meg a sajátjait, amellyel csak azok rendelkeznek, akik egyszerre ellenőrzik a pénzügyeket és a médiát.



Epstein és Ariane de Rothschild

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2026 februárjában Epstein hálózatát globális bűnszervezetnek minősítette, amelynek tevékenysége emberiség elleni bűncselekménynek minősülhet. A dokumentumok tizenkétezer alkalommal említik a Rothschild nevet. A fősodratú média hallgatása pedig olyan fülsüketítő, hogy az már önmagában a legnagyobb bizonyíték arra, hogy a rendszer pontosan úgy működik, ahogyan leírták.

Aki a pénzhatalmat birtokolja, az meséli el a történetet. És aki a történetet elmeséli, az dönt az elhallgatásáról is. A hallgatásnak pedig ebben az esetben 12 000 neve van.

Fordította: Doktor Faust

(A fordító olvasónk.)