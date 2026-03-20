2026. március 20. 19:30

Közhasznú Darwin-díj: ezúttal Rómában robbantotta fel magát két anarchista

Róma külvárosában ketten meghaltak egy robbanásban pénteken, a hatóságok szerint egy anarchista csoport tagjai voltak, akik pokolgépet gyártottak, merényletre készülve.

🇮🇹 2 miembros del grupo anarquista pro-Cospito han muerto por el derrumbe de una granja abandonada en Roma, Italia. Las autoridades están investigando el incidente. pic.twitter.com/uaklXhgKUb March 20, 2026

A robbanás egy parkban történt, ahol egy egyébként üresen álló épület összedőlt. A romok között egy nő és egy férfi holttestét találták meg, akiket tetoválásaikról azonosítottak. Egyikük Sara Ardizzone, aki az úgynevezett Cospito olasz anarchista sejt tagjaként volt ismert.

A hatóságok feltételezése szerint a páros csütörtök éjszaka hatolt be az épületbe, ahol pokolgépet gyártott, és az robbant fel.

Az anarchista Alfredo Cospito jelenleg börtönbüntetését tölti. Terrorizmusért ítélték el: 2014-ben kilenc év öt hónapra, mivel lábon lőtte az Ansaldo csoport atomenergiáért felelős menedzserét. Később további huszonhárom évre ítélték egy csendőrkaszárnyánál felrobbant pokolgép miatt.

Cospito egyik bírósági tárgyalásain Sara Ardizzone az ülésteremben azt kiabálta, hogy az állam ellenségének tartja magát.

A rendőrség nem zárta ki, hogy a robbanásban meghalt két anarchista merényletre készült. Olasz és anarchista csoportok és más szélsőbaloldali csoportok nagyszabású tüntetést hirdettek meg március 28-ra Rómában. A demonstráció a No Kings jelmondatot kapta, és célja "a királyok és háborúik elleni" tiltakozás. A tüntetés annak folytatása lesz, amelyet január 31-én Torinó városában tartottak az Askatasuna szélsőbaloldali központ hatósági bezárása ellen, és amely csatatérré változtatta az utcákat. Egy rendőrre kalapáccsal támadtak rá a tüntetők.

A torinói tüntetést követően több pokolgép robbant az olaszországi vasútvonalakon, aminek elkövetőiként anarchista csoportok jelentkeztek.

(MTI)