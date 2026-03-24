Extra, Videók :: 2026. március 24. 10:00 ::

Miskolci cigányokkal próbálják túlkiabáltatni a tiszásokat Orbán országjárásán

Orbán Viktor egy hete járja az országot, Kecskeméten, a hetedik állomáson jutottunk el oda, hogy már messze nem az a legérdekesebb, hogy az éppen aktuális helyszínen miről beszél a miniszterelnök, mert többnyire ugyanazokat a jól ismert kommunikációs paneleket mondja el újra és újra. Hanem az, hogy volt-e buszoztatás vagy voltak-e ellentüntetők, és mennyire voltak hangosak, írja a Telex, de bennünket természetesen nem a régi és az új Fidesz péniszméregetése érdekel, hanem az alábbi adalék, ami sokadjára mutatja meg, milyen "emberanyaggal" dolgozik Győzike és Kis Grófó pártja...



Fotók: Huszti István / Telex

Mostanra sajátos koreográfiája alakult ki Orbán kampánygyűléseinek. Kicsit kezd olyan hangulata lenni ezeknek az eseményeknek, mint a korai Lázárinfóknak, amikor az elmúlt 16 év kormányzásával elégedetlen választók Lázár Jánoson töltötték ki dühüket. Valami ilyesmit láttunk Orbán országjárásán, és mintha az ellentüntetők is egyre jobban rákapnának annak az ízére, hogy élőben, közvetlen közelről üzenhetnek a miniszterelnöknek, még ha csak fütyülés és bekiabálás formájában - szól a lap egyik cikkrészlete, a folytatásban bontakozik ki az erőforrás-fejlemény (anélkül, persze, hogy nevén neveznék a védett fajt):

Hódmezővásárhelyen viszont az látszott, hogy a szervezők már nem tudják teljesen kontrollálni az eseményeket. Orbán beszéde alatt szórványos füttyszó és némi bekiabálás is beszűrődött az élő közvetítésbe. A miniszterelnök is biztosan hallotta őket, mert többször üzent a tiszásoknak titulált ellentüntetőknek. Hódmezővásárhelyen is feltűntek a miskolci gyűlésen látott Tisza-ellenes transzparensek, és a skandáló különítményt is bevetették, hogy a mocskos Fideszre „Hajrá, Fidesszel”, az Orbán, takarodjra pedig a „ria-ria-Hungárival” válaszoljanak, lehetőleg hangosabban. A fideszes skandálókat egy pufikabátos férfi instruálta, az ő irányítására körbevették a két hangadó ellentüntetőt, hogy ne tudjanak közelebb menni a színpadhoz. Kecskeméten gyakorlatilag ugyanez játszódott le. Már azzal a szemmel figyeltem a tömeget, hogy mi lehet a szervezők válaszra arra, ha feltűnnek az ellentüntetők. Így szúrtam ki egy 10-15 fős, feketébe öltözött társaságot, akik feltűnően kilógtak a közönségből. Üvöltött róluk, hogy nem Orbán miatt jöttek. Egyiküket megkérdeztem, hogy hova valósiak. Azt állította, hogy Miskolcról jöttek, majd rögtön hozzátette, hogy nem hozták őket, hanem maguk fizették az utazást. Erre a társa odaszólt, hogy neki 20 ezret fizetett Magyar Péter, hogy a Fideszt szidja. Hiába próbáltam tovább faggatni őket, mert a csapat vezetője rövidre zárta a beszélgetést. Aztán negyedórával a 7 órai kezdés előtt hirtelen az egész csapat határozottan elindult a kecskeméti főtér közepe felé. Ekkor bizonyosodott be a gyanúm, hogy valójában miért jöttek Kecskemétre. Egyenesen odamentek a színpadtól jobbra gyülekező ellentüntetőkhöz, ahol csak annyi volt a feladatuk, hogy túlkiabálják őket. Ehhez még egy megafont is bevetettek. A „Hajrá, Fidesz”, a „ria-ria-Hungária” mellett az „Ukrán Tisza” és a „Nyerni fogunk” is része volt a repertoárjuknak. Ha Magyar Péter tényleg 20 ezer forintot adott egyiküknek, akkor ez volt élete legrosszabbul elköltött 20 ezer forintja, mert csak fideszes rigmusokat kiabáltak. A csapatban sikerült azonosítanunk két férfit, akik a jelek szerint már Hódmezővásárhelyen is ott voltak, egyikük a már említett pufikabátos férfi volt. A kecskeméti gyűlés egyik helyi szervezője azt állította nekünk, hogy fogalma sincs, honnan jött ez a 10-15 fős társaság, neki csak annyit mondtak, hogy Kecskemétre jön a miniszterelnök.

Íme a fideszes "szabadcsapat", akiknek "Magyarország az első":

