Háború :: 2025. augusztus 15. 13:53 ::

Amerikai hírszerzés: egyre kevesebbet ér az orosz ballisztikus rakéták ellen a Patriot

Oroszország folyamatosan korszerűsíti ballisztikus rakétáit, az amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszerek egyre nehezebben tudják elfogni őket - jelentette amerikai hírszerzési információkra hivatkozva a The War Zone.



Kép: ABC News

Az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) megerősítette, hogy az orosz fejlesztésű, megnövelt manőverezési képességgel rendelkező ballisztikus rakéták

jelentősen csökkentették az ukrán Patriot légvédelmi rendszerek hatékonyságát.

Ukrajna jelenleg öt Patriot-üteggel rendelkezik: hármat az Egyesült Államok, egyet Románia, egyet pedig Németország és Hollandia közösen biztosított.

A DIA jelentésében az olvasható, hogy "az ukrán légierő nehezen tudja következetesen használni a Patriot légvédelmi rendszereket az orosz ballisztikus rakéták ellen a közelmúltbeli orosz taktikai fejlesztések miatt, beleértve azokat a fejlesztéseket, amelyek lehetővé teszik a rakéták röppályájának megváltoztatását és manőverek végrehajtását a hagyományos ballisztikus röppálya helyett."

A jelentés konkrét példákat is említ:

A június 28-i támadás során hét ballisztikus rakétából az ukrán légierő csak egyet lőtt le. A július 9-i tömeges támadás során – amely a háború kezdete óta a legnagyobb légi támadás volt – 13 rakétából 7-et sikerült lelőni vagy eltéríteni."

Bár a jelentés nem részletezi, pontosan milyen típusú rakétákról van szó, az ukrán légierő szóvivője, Jurij Ihnat korábban az orosz fejlesztésű Iszkander-M és az Észak-Korea által szállított KN-23 rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat említette. Ezek a leggyakrabban bevetett ballisztikus rakéták az ukrajnai támadásokban.

Az orosz Iszkander-M rakéták már a 2022-es invázió kezdeti szakaszában is rendelkeztek manőverező képességgel, bár ez elvileg nem minden rakétán bizonyult működőképesnek. A KN-23 rakéták esetében Kirill Budanov, az ukrán védelmi hírszerzés vezetője korábban elmondta, hogy Oroszország együttműködött Észak-Koreával a rakéták hatékonyságának, különösen pontosságának javításában.

A helyzet azért is különösen aggasztó Ukrajna számára, mivel korlátozott lehetőségei vannak a ballisztikus rakéták elleni védelmi képességeinek bővítésére a Patriot rendszereken túl. Franciaország, Olaszország, Norvégia is segítséget ajánlott saját légvédelmi rendszereik átadásában, de ezek egyelőre nagyon kis számban, vagy egyáltalán nem érkeztek meg Ukrajnába.

(Portfólió)