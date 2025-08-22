Háború, Külföld :: 2025. augusztus 22. 21:34 ::

Lemondott a holland külügyminiszter, mert nem tudta keresztülverni a kormányon az újabb Izrael elleni szankciókat

Lemondott péntek este Caspar Veldkamp, a holland ügyvivő kormány külügyminisztere, miután a kormányülésen eredménytelen vita zajlott az Izraellel szembeni további szankciókról.

Veldkamp csütörtökön a sajtónak nyilatkozva jelezte: további lépéseket tart szükségesnek, ugyanakkor az pénteki több órán parlamenti vita egyértelművé tette, hogy a kabinet megosztott a kérdésben. A jobboldali Új Társadalmi Szerződés (NSC) párthoz kötődő külügyminiszter újabb szankciókat javasolt Izrael ellen, például kereskedelmi tilalmat az illegális telepekről származó termékekre, illetve fegyverbeszerzések leállítását Izraelből.

A Dutchnews hírportál tudósítása szerint különösen a Gazdák és Polgárok Mozgalma (BBB) és a Szabad Demokrata Néppárt (VVD) képviselői ellenezték az újabb intézkedéseket, ragaszkodva a jelenleg érvényben lévő korlátozásokhoz.

A holland kormány júliusban nemkívánatos személynek nyilvánította Itamár Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics pénzügyminisztert, megtiltva számukra a belépést az országba.

Veldkamp közleményében hangsúlyozta, hogy a kabinet "már így is jelentős lépéseket tett". "Ellenállást tapasztaltam a kormányban a további intézkedésekkel szemben, mindazzal kapcsolatban, ami jelenleg Gázában és a megszállt Ciszjordániában történik" - fogalmazott.

Hozzátette: azért mond le, mert nincs "elég bizalma abban, hogy a következő hetekben, hónapokban és évben külügyminiszterként cselekvőképes maradjon".

(MTI)