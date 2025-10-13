Háború :: 2025. október 13. 15:28 ::

Trump az izraeli parlamentben kért kegyelmet Netanjahunak

Az amerikai elnököt óriási ováció fogadta a zsidó parlamentben, a képviselők percekig állva tapsoltak és fütyültek. Természetesen ott volt az izraeli kormányfő, Benjamin Netanjahu is, akivel egyébként a parlamenti beszéde előtt négyszemközt egyeztetett Trump.



Fotó: Saul Loeb / AFP

A Kneszet elnöke köszöntötte az amerikai vezetőt, akit Izrael legjobb barátjának nevezett, Netanjahut és az ugyancsak a teremben lévő amerikai minisztereket – Marco Rubio külügy- és Pete Hegseth védelmi minisztert –, valamint az amerikai vezérkari főnököt, illetve Ivanka Trumpot és férjét, a Trump első ciklusában a közel-keleti ügyekkel megbízott Jared Kushnert. A hosszas felvezetőben a házelnök felidézte, mi mindent tett Donald Trump a közel-keleti békéért, akit a népirtó állam háborús bűnös vezetői hivatalosan is jelölnek a 2026-os Nobel-békedíjra.

Először Benjamin Netanjahu köszöntötte ivritül a Kneszetben megjelenteket. A kormányfő is nagy napnak nevezte a mait, nemcsak azért, mert két év után kiszabadultak az életben maradt túszok, hanem amiatt is, mert beszédet mond a parlamentben Donald Trump. Netanjahu külön kitért arra, hogy az elmúlt időszakban az Egyesült Államok kiállt azért, hogy a Golán-fennsík továbbra is Izraelhez tartozzon, és elindította az Ábrahám-megállapodásokat, valamint megállította az atomhatalommá növekvő Iránt.

– A világnak sok ilyen Trumpra lenne szüksége! – tette hozzá az izraeli kormányfő, aki a beszéde egy pontján úgy fogalmazott, egy amerikai elnök sem tett még ennyit Izraelért.

Az izraeli kormányfő a békemegállapodást úgy értékelte, hogy az lehetőséget nyújt „a béke történelmi kiterjesztésére” a régióban.

Netanjahu után az izraeli parlament legnagyobb ellenzéki pártja, a centrista-liberális Jes Atid elnöke, Jaír Lapid szólalt fel, aki beszédét azzal kezdte, hogy Netanjahuhoz hasonlóan megköszönte Trump erőfeszítéseit a békéért, és kijelentette, szerinte szégyen, hogy nem Donald Trump kapta idén a Nobel-békedíjat, de szerinte jövőre már biztosan ő fogja megkapni.

Ezután beszédét leginkább arra húzta fel, hogy Izrael itt marad, nem tud máshova kerülni, ezt pedig a többi közel-keleti országnak is el kell fogadnia. Lapid kijelentette, hogy készen állnak az együttműködésre és egy új Közel-Kelet felépítésére. Ezenkívül több ízben is megköszönte Trump és az amerikaiak erőfeszítését a békéért, valamint a háború lezárásáért.

Az ellenzék vezetője később azt hazudta, hogy nem volt népirtás a Gázai övezetben, és elítélte a palesztinpárti tüntetéseket.

Trump szerint nemcsak a háború ért véget, hanem a terror kora is

Az amerikai elnököt a Kneszet tagjai állva tapsolták, miközben a pódiumhoz sétált. Beszédét azzal kezdte, hogy a mai nap a mély öröm és remény napja, és adjanak hálát Ábrahám, Izsák és Jákob mindenható Istenének – e gondolatát a képviselők szintén hosszú tapssal honorálták.

Trump a beszéde elején kitért arra is, hogy a túszok is hazatérnek, közülük 28-an életüket veszítve, de a háborúnak vége.

– Oly sok év után ma nyugodt az ég, elhallgatnak a fegyverek, elcsendesednek a szirénák, és a napfelkelte óta a Szentföldön végre béke van – fogalmazott Trump, aki hozzátette, remélhetőleg immáron örökké. Ezután Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt méltatta, akivel szerinte nem a legkönnyebb tárgyalni, de végül sikerült elérni a békét, amiért gratulált neki – e gondolata miatt szintén megtapsolták a Kneszetben az amerikai elnököt.

Ezután arról beszélt, a békéhez sok nemzet járult hozzá, köztük nagyon sok arab és muszlim ország, akik nyomást helyeztek a Hamászra, hogy engedjék szabadon a foglyokat, emiatt nekik is megköszönte a segítségüket, ugyanakkor konkrétan egy államot sem nevezett meg. Erről az együttműködésről elmondta, nagyon rendkívüli volt.

Trump kijelentette, nemcsak a háborúnak lett vége, hanem a terror korának is, amivel elkezdődött a remény és a hit új kora. És ahogy az Egyesült Államokban is most kezdődött el az aranykor, szerinte erre a pillanatra a későbbiekben úgy fognak emlékezni, hogy Izraelben is elkezdődött.

Miközben Trump csapatáról, elsősorban Steve Witkoff fehér házi különmegbízott munkájáról beszélt, egy palesztin parlamenti képviselő közbekiáltott, a gázai népirtást emlegetve és Palesztina elismerését követelve, ami után a házelnök kivezettette a képviselőt a teremből, és elnézést kért Trumptól.

US President Donald Trump was briefly interrupted during his speech in the Knesset by Palestinian politician Ayman Odeh who was dragged out by security officials. Odeh has been critical over the ‘flattery’ Netanyahu has received, demanding accountability. pic.twitter.com/gDMlpH25fW October 13, 2025





TRUMP: "That was very efficient." 🚨BREAKING: Two Pro-Hamas agitators INTERUPTED President Trump's speech in the Israeli Knesset, and they were QUICKLY dealt withTRUMP: "That was very efficient." pic.twitter.com/9rZPtshGNQ October 13, 2025





Ayman Odeh and Ofer Cassif also held signs reading 'GENOCIDE'



Knesset erupts in cheers and laughter as Trump quips 'that was very efficient' pic.twitter.com/IwFJBClqyv Israeli MPs dragged out of Knesset after shouting 'TERRORIST' at TrumpAyman Odeh and Ofer Cassif also held signs reading 'GENOCIDE'Knesset erupts in cheers and laughter as Trump quips 'that was very efficient' https://t.co/xRUm2hQcxz October 13, 2025





He held up a sign reading “Recognize Palestine” before being escorted out of the chamber.



The Knesset speaker apologized to Trump, who replied: “That was… One of Israel’s left-wing Knesset members, Ayman Odeh, began shouting during the U.S. president’s speech, Reuters reported.He held up a sign reading “Recognize Palestine” before being escorted out of the chamber.The Knesset speaker apologized to Trump, who replied: “That was… pic.twitter.com/2Es6pnSnvl October 13, 2025

Ez nagyon hatékony volt – reagált erre Trump, majd folytatta, hogy sokan dolgoztak a békén adminisztrációjából, de szerinte Witkoff remek munkát végzett. Különmegbízottjáról hosszasan beszélve kitért arra is, hogy ő dolgozik az ukrajnai háború lezárásán is, és többször tárgyalt már Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Ezután lányáról, Ivanka Trumpról és Jared Kushner vejéről beszélt. Előbbiről kiemelte, hogy immáron ő is a zsidó vallás gyakorlója, amiért megtapsolták a képviselők, majd Kushnerről kiemelte, sokat tett első ciklusában az Ábrahám-egyezményekért is.

Kiemelte Marco Rubio külügyminisztert is, aki szerinte az Egyesült Államok történetének legjobb külügyminisztere lesz majd, valamint Pete Hegseth védelmi minisztert is, akit hadügyminiszternek nevezett.

– A túszok hazatértek. Olyan jó érzés ezt kimondani. Nem így van? Amikor először most kimondtam, hogy a túszok hazatértek, jólesett kimondani – tért át a békemegállapodásra Trump, majd kijelentette, hogy nyolc háborúnak vetett véget az elmúlt időszakban, és ez is bizonyítja, hogy ő nem szereti a háborúkat, majd arról beszélt, hogy azért változtatta meg hadügyminisztériumra a védelmi minisztérium nevét, mert ugyan nem akar háborút, de ha arra kerülne sor, akkor kíméletlenek lesznek.

Ezután a háború 2023. október 7-i kirobbanására emlékezett vissza, aminek immáron vége.

– Izrael népe, kérlek, tudjátok, hogy Amerika örök fogadalmat tett: soha nem felejtjük el, és soha többé nem történhet meg – jelentette ki az október 7-i eseményekre az amerikai elnök, aki szerint a mostani békével Izrael és az egész régió számára új időszámítás kezdődik, és új lehetőségek.

Ezután Trump hosszú perceken keresztül Izrael és az Egyesült Államok közötti katonai együttműködést, valamint az amerikai fegyvereket méltatta, amelyeket Izrael vásárol Washingtontól. Ezután az amerikai fegyverekről eszébe jutott az IÁ terrorszervezet, és elmesélt egy történetet, ahogy egy amerikai tábornok arról számolt be neki, négy hét alatt le tudná győzni a terrorszervezetet, és ő nem egy „tévétábornok”, mint sokan Washingtonban. Majd visszatért az Irán elleni légitámadásra, amit szerinte ha nem tettek volna meg, akkor az beárnyékolná a mostani megállapodást.

Trump szerint jó lenne Iránnal is békemegállapodást kötni, majd megkérdezte a Kneszet tagjait is erről. Szerinte Irán is szeretne, mert már megfáradtak.

Az amerikai elnök ezután viccelődve arról beszélt, eléggé megváratták ma a Kneszetben, és lehettek volna egy kicsit kedvesebbek vele, hiszen Netanjahu és Lapid is előtte szólalt fel, ráadásul hosszú beszédeket tartottak. Majd ezután viccnek szánva arról beszélt, ha nem tetszett volna a tartalmuk, akkor nehezebb lett volna végigvárnia.

– A Közel-Kelet végre készen áll arra, hogy kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket. Rendkívüli potenciál rejlik ebben a régióban. Most már világossá kell tenni, hogy mindenki, aki évtizedeken keresztül finanszírozta a terrorizmust és az extrémizmust, a dzsihádizmust és az antiszemitizmust, nem működik, nem működött, katasztrófa lett. Gyorsan visszaütött nekik – jelentette ki Trump, aki konkrét példaként Gázát és Iránt nevezte meg. Szerinte a gyűlöletkeltés csak nyomorúságot, szenvedést, kudarcot és halált hozott. Emiatt arra szólított fel minden arab államot, hogy csatlakozzon az Ábrahám-egyezményhez. Ezután elődjeit, Joe Bident és Barack Obamát az Egyesült Államok legrosszabb elnökeinek nevezte, mert szerinte ezt nem sikerült nekik elérniük.

Trump szerint a régió országainak erődök építése helyett inkább együtt kéne építeniük a régiót, majd ezután arról beszélt, azt hallotta sok embertől, hogy egy éve az Egyesült Államokat egy halott országnak tartották, de most már a világ egyik legfontosabb országa, majd ismételten elődjeit bírálta, akik szerinte gyűlölik Izraelt, amiért az iráni atommegállapodást támogatták.

Ezután Trump Isaac Herzog izraeli elnökhöz fordulva felvetette neki, elnöki kegyelmet adhatna Benjamin Netanjahunak.

Az amerikai elnök meg is jegyezte, hogy ez nem volt a beszédében, de úgy tűnik, az izraeli miniszterelnöknek tetszik az ötlet. Ezután e gondolatát azzal zárta le, hogy szerinte ez egyáltalán nem vitatható kijelentés és gondolat, és szerinte Netanjahu azért népszerű, mert tudja, hogyan kell nyerni.





Think Bibi's corruption case will be swept under the rug? pic.twitter.com/clQBQJoLcx Trump asks Israeli Prez to give Netanyahu a pardon — Knesset erupts in applauseThink Bibi's corruption case will be swept under the rug? https://t.co/nZyeWkNpwI October 13, 2025

– Remény, harmónia, lehetőségek és boldogság vár ránk itt, az egész világ spirituális és földrajzi középpontjában. Ez Izrael. Izrael, Amerika és a Közel-Kelet összes nemzete hamarosan biztonságosabb, erősebb, nagyobb és virágzóbb lesz, mint valaha – jelentette ki Trump, aki a végül több mint egyórás beszédét azzal zárta, hogy visszautalt arra, mennyire fontos Izrael és az Egyesült Államok közötti kapcsolat, valamint a Közel-Kelet stabilitása, majd mielőtt Isten áldását kérte Izraelre, az Egyesült Államokra és a Közel-Keletre, kijelentette, hogy ő mennyire szereti Izraelt, és ennyire és ennyien még senki sem szerette az országot, mint most.

Beszéde után sok képviselő sietett a terem ajtajához, hogy megpróbáljon kezet fogni az amerikai elnökkel.

(Index nyomán)