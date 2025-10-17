Háború :: 2025. október 17. 18:57 ::

Egy dnyipropetrovszki és két harkovi település elfoglalását jelentette be az orosz védelmi tárca

Elfoglalta az orosz hadsereg Privillja települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében, valamint Tihe és Piscsane községeket Harkov megyében - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint egy tömeges és hét csoportos csapást mértek a hét folyamán az orosz fegyveres erők szárazföldi, légi és tengeri indítású, nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel, köztük Kinzsal hiperszonikus rakétákkal, valamint drónokkal ukrán hadiüzemekre, katonai célokra alkalmazott közlekedési és energetikai objektumokra, lőszerraktárakra, drónösszeszerelő üzemekre, valamint ukrán fegyveres alakulatok és külföldi zsoldosok által használt ideiglenes állomáshelyekre.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az október 11. és 17. közötti időszakban a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és összesen nyolc települést foglaltak el. A "különleges hadművelet" övezetében a jelentés szerint mintegy 10 685 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel 97 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 36 irányított légibombát, HIMARS sorozatvetők 18 rakétáját, két Neptun nagy hatótávolságú, irányított rakétát, továbbá 1304 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Herszon megyei Oleskiben egy tízéves gyermek és két felnőtt életét vesztette, és a régióban 23 település mintegy 16 és fél ezer lakosa maradt áram nélkül.

Az orosz külügyminisztérium pénteken azzal a követeléssel fordult nemzetközi szervezetekhez, köztük az UNESCO főigazgatójához, az EBESZ médiaszabadságért felelős képviselőjéhez és az ENSZ emberi jogi főbiztosához, hogy haladéktalanul ítéljék el a RIA Novosztyi orosz hírügynökség haditudósítója, Ivan Zujev megölését, és hozzanak intézkedéseket annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló eset. Zujev csütörtökön Zaporizzsja megyében vesztette életét, miközben újságírói munkáját végezte, kollégája, Jurij Vojtkevics pedig ugyanott súlyosan megsebesült.

(MTI)