Az ENSZ Biztonsági Tanácsa hétfőn elfogadta Donald Trump határozati javaslatát a Gázai övezetbeli béketervről, ám Izrael tegnap megint több tucat halálos áldozatot követelő légicsapásokat mért a polgári lakosságra. Tegnap 33 halálos áldozat holttestét és 88 sebesültet szállították be a kórházakba. A Gázai övezet Egészségügyi Minisztériuma közölte: a 2023. október 7-én indult irtóháború kezdete óta az izraeli hadsereg eddig 69 546 palesztint gyilkolt meg, 170 833 pedig megsebesült – írja a palinfo.com és a middleeasteye.net.
A Gázai övezet Egészségügyi Minisztériumának napi közleménye szerint az izraeli hadsereg a tegnapi nap folyamán 33 polgári személyt, köztük 12 gyermeket és nyolc nőt gyilkolt meg a Gázai övezetben. Ehhez hozzá kell tennünk, hogy 33 halálos áldozat holttestét szállították be a kórházakba, míg az esetleges további áldozatokról a minisztériumnak nincs tudomása. Ezen kívül szerdán 88 sebesültet is kórházba szállítottak. A nemzetközi bábáskodás mellett 2025. október 10-én létrejött tűzszünet kezdete óta a Gázai övezetben Izrael 316 palesztint meggyilkolt, 760 palesztin pedig megsebesült.
A middleeasteye.net hírportál jelentése szerint szerdán Izrael több légicsapást mért az ostromlott Gázai övezet területére, és gyilkolt meg legalább 33 palesztin polgári személyt. Az izraeli vadászgépek a dél-gázai Hán Júniszban bombázták az övezet északi részéből elmenekült, pontosabban az izraeli hadsereg által elüldözött lakosok sátortáborát, valamint a Gázavárosban még álló lakóházakat. Az izraeli hadsereg ezúttal is azt állítja, hogy a légicsapásokra azért került sor, mert a palesztinok tüzet nyitottak az izraeli katonákra. A portál kiemeli: a tegnapi gyilkos támadássorozatra alig 48 órával azután került sor, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Donald Trumpnak Gázai övezetbeli helyzet rendezésére vonatkozó 20 pontos tervét.
A Gázai övezet Egészségügyi Minisztériuma ma reggel azt is közölte, hogy a 2023. október 7-én a Gázai övezet ellen indított katonai agresszió folyamán az izraeli hadsereg eddig 69 546 palesztint gyilkolt meg, míg a sebesültek száma 170 833. A minisztérium azt nem tudja, hogy hány holttest lehet még a romok alatt.
Az Iszlám Ellenállási Mozgalom (Hamász) közleményében elítélte a legújabb izraeli mészárlást, s egyben rámutatott: Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök az újabb gyilkolászásokkal veszélyes eszkalációt idéz elő, amelynek célja a népirtás folytatása.
Hering J. – Kuruc.info