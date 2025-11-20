Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. november 20. 19:50 ::

Izrael szerdán 33 civilt gyilkolt meg a Gázai övezetben - végül is október 10. óta tűzszünet van érvényben

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa hétfőn elfogadta Donald Trump határozati javaslatát a Gázai övezetbeli béketervről, ám Izrael tegnap megint több tucat halálos áldozatot követelő légicsapásokat mért a polgári lakosságra. Tegnap 33 halálos áldozat holttestét és 88 sebesültet szállították be a kórházakba. A Gázai övezet Egészségügyi Minisztériuma közölte: a 2023. október 7-én indult irtóháború kezdete óta az izraeli hadsereg eddig 69 546 palesztint gyilkolt meg, 170 833 pedig megsebesült – írja a palinfo.com és a middleeasteye.net.



Eddig 69 546 palesztin polgári személyt gyilkolt meg a „legerkölcsösebb” (fotó: WAFA)

A Gázai övezet Egészségügyi Minisztériumának napi közleménye szerint az izraeli hadsereg a tegnapi nap folyamán 33 polgári személyt, köztük 12 gyermeket és nyolc nőt gyilkolt meg a Gázai övezetben. Ehhez hozzá kell tennünk, hogy 33 halálos áldozat holttestét szállították be a kórházakba, míg az esetleges további áldozatokról a minisztériumnak nincs tudomása. Ezen kívül szerdán 88 sebesültet is kórházba szállítottak. A nemzetközi bábáskodás mellett 2025. október 10-én létrejött tűzszünet kezdete óta a Gázai övezetben Izrael 316 palesztint meggyilkolt, 760 palesztin pedig megsebesült.



A romok alatt rekedt élők és holtak után kutatnak Gázavárosban (fotó: Anadolu)

A middleeasteye.net hírportál jelentése szerint szerdán Izrael több légicsapást mért az ostromlott Gázai övezet területére, és gyilkolt meg legalább 33 palesztin polgári személyt. Az izraeli vadászgépek a dél-gázai Hán Júniszban bombázták az övezet északi részéből elmenekült, pontosabban az izraeli hadsereg által elüldözött lakosok sátortáborát, valamint a Gázavárosban még álló lakóházakat. Az izraeli hadsereg ezúttal is azt állítja, hogy a légicsapásokra azért került sor, mert a palesztinok tüzet nyitottak az izraeli katonákra. A portál kiemeli: a tegnapi gyilkos támadássorozatra alig 48 órával azután került sor, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Donald Trumpnak Gázai övezetbeli helyzet rendezésére vonatkozó 20 pontos tervét.



Súlyosan sebesült palesztin gyermek Gázavárosban tegnap (fotó: @bashapress)

A Gázai övezet Egészségügyi Minisztériuma ma reggel azt is közölte, hogy a 2023. október 7-én a Gázai övezet ellen indított katonai agresszió folyamán az izraeli hadsereg eddig 69 546 palesztint gyilkolt meg, míg a sebesültek száma 170 833. A minisztérium azt nem tudja, hogy hány holttest lehet még a romok alatt.

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom (Hamász) közleményében elítélte a legújabb izraeli mészárlást, s egyben rámutatott: Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök az újabb gyilkolászásokkal veszélyes eszkalációt idéz elő, amelynek célja a népirtás folytatása.

Hering J. – Kuruc.info