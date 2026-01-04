Háború, Külföld :: 2026. január 4. 16:13 ::

A harkivi Podoli elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta Podoli települést Harkiv megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és több mint 1200 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több drónösszeszerelő műhelyt, valamint lőszer-, anyagi-műszaki és üzemanyagraktárakat, 24 páncélozott harcjárművet, három HIMARS-rakétát, továbbá 210 repülőgéptípusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A nap folyamán 24 Moszkva felé tartó pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az orosz légvédelem.

Szvetalana Petrenko, a Nyomozó Bizottság (SZK) közölte, hogy 29-re emelkedett a Herszon megyei Horli tengeri üdülőfalu szállodájára és éttermére mért ukrán dróntámadás halálos áldozatainak száma. A halottak közül kettő gyermek. 15 sebesültet jelenleg is kórházban ápolnak, hármójuk állapota súlyos.

(MTI)