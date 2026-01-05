Háború :: 2026. január 5. 22:12 ::

Ismét emberrabló razziát hajtott végre Ciszjordánia településein a "legerkölcsösebb"

Az izraeli megszálló katonaság ma hajnalban rajtaütött legalább egy tucat ciszjordániai palesztin településen, illetve menekülttáboron, így a Hebron közelében levő Idná (بلدة إذنا) palesztin városon is. A mintegy 28 ezer lakosú Idná egyike azon ciszjordániai palesztin településeknek, illetve menekülttáboroknak, ahová a megszálló zsidók ma hajnalban fegyveresen betörtek, több tucat embert lefogtak és elhurcoltak. Idná (irodalmi kiejtéssel: Idzná) városban Inász Ikhlávi (إيناس إخلاوي) palesztin újságírónő házába is behatoltak a banditák, átkutatták az otthonát, majd elhurcolták – írja a shehabnews.com.



Inász Ikhlávi újságíró (fotó: Fb)

A hírt közlő hírportál megjegyzi: a megszálló fegyveres erők a megfélemlítés céljával rendszeresen hajtanak végre éjszakai rajtaütéseket és letartóztatásokat Ciszjordániában, miközben minden ilyen razzia során több tucat embert őrizetbe vesznek. A 2023 októberében megindított Gázai övezetbeli népirtó hadjárat kezdete óta megnőtt a ciszjordániai települések ellen végrehajtott razziák és letartóztatások gyakorisága. Az elmúlt több mint két esztendő folyamán az izraeli katonaság a különböző állami terrorszervezetekkel karöltve több mint 21 ezer palesztint tartóztatott le és hurcolt el az otthonából.

Jelenleg Izrael mintegy 9 250 ciszjordániai palesztint, köztük 350 gyermeket és körülbelül ötven nőt tart fogva. Az elhurcolt palesztinok közel felét vádemelés vagy bírósági tárgyalás nélkül tartják fogva a határozatlan időre, s újra meg újra megújítható, úgynevezett „adminisztratív őrizetbe vételre” vonatkozó parancs alapján a „Közel-Kelet egyetlen demokráciájában”.

A Palesztin Médiafórum (منتدى الإعلاميين الفلسطينيين) Inász Ikhlávi ma hajnali elhurcolásával kapcsolatban kiadott nyilatkozatában leszögezi: az újságírónő otthonába történt fegyveres behatolás és letartóztatás bűncselekménye az izraeli megszálló erők által folytatott szisztematikus politika gyakorlata, amelynek célja a palesztin újságírók elhallgattatása, az igazság eltitkolása és a palesztin nép ellen elkövetett izraeli bűncselekmények dokumentálásának megakadályozása.

A Palesztin Foglyok Klubja (نادي الأسير الفلسطيني) pedig közölte, hogy jelenleg mintegy 55 palesztin újságíró van letartóztatásban vádemelés vagy tisztességes tárgyalás lefolytatása nélkül a megszállt területek börtöneiben. Izrael ezzel súlyosan sérti az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikkelyét, a Polgári és Politikai Nemzetközi Egyezségokmányát, valamint a Genfi Egyezményt, amely garantálja a civilek és az újságírók védelmét a konfliktusok idején.

Hering J. – Kuruc.info