Kijev 70 százaléka áram nélkül maradt

Kijev körülbelül 70 százaléka áram nélkül maradt a január 13-i éjszakai újabb orosz tömeges támadás után – írja a The Kyiv Independent nyomán az Index. Az ukrán állami tulajdonú hálózatüzemeltető, az Ukrenerho szerint Moszkva erőinek célja, hogy leválasszák a várost.

Ballisztikus rakéták robbanásai rázták meg Ukrajna fővárosát helyi idő szerint január 13-án hajnali 1:10 körül, valamint további robbanásokat is hallottak helyi idő szerint reggel 8:30 körül.

– Az oroszok megpróbálják leválasztani a várost, és kényszeríteni az embereket, hogy elhagyják Kijevet – mondta Vitalij Zaicsenko, az Ukrenerho vezérigazgatója, megjegyezve, hogy éjszaka több alállomást is értek támadások, és Kijev 70 százaléka áram nélkül maradt.

– Van információnk arról, hogy Oroszország készen áll a rakétatámadás következő hullámának megindítására – tette hozzá.