2026. február 18. 08:39

Witkoff szerint jelentős előrelépés történt az Ukrajna-tárgyalásokon

Steven Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja szerint jelentős előrelépés történt az ukrán rendezésről szóló keddi tárgyalásokon. Az ezzel kapcsolatos bejelentést az X-en tette közzé a genfi háromoldalú tárgyalások első napját követően.

A különleges megbízott azt írta, hogy az Egyesült Államok "moderálta a háromoldalú tárgyalásokat Ukrajnával és Oroszországgal", továbbá dicsérte a jelenlegi amerikai kormányzatot, "mivel sikerült összehoznia a konfliktusban álló feleket, ami jelentős előrelépéshez vezetett".

"Mindkét fél megállapodott abban, hogy jelentik az eredményeket vezetőiknek, és folytatják a munkát a megállapodás elérése érdekében" - közölte az amerikai különmegbízott.

(MTI)