Háború, Külföld :: 2026. február 19. 19:03 ::

Trump: sikerült véget vetni a gázai háborúnak; Iránnak nem lehet atomfegyvere

Sikerült véget vetni a háborúnak a Gázai övezetben, és a Béketanács keretében tett erőfeszítések részeként az országok több mint hétmilliárd dollár (2250 milliárd forint) segélyt ajánlottak fel a palesztin térség támogatására - jelentette ki csütörtökön Donald Trump amerikai elnök az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén Washingtonban, a Donald J. Trump Békeintézetben.

"A mai tanácskozás annak is bizonyítéka, hogy eltökélt vezetéssel semmi sem lehetetlen. Amikor átvettem hivatali teendőimet, végeláthatatlanul tombolt a gázai háború több ezer halálos áldozattal. Mára, köszönhetően a fáradhatatlan diplomáciai erőfeszítéseknek és többek elkötelezettségének, (...) sikerült véget vetni a háborúnak" - hangsúlyozta az amerikai elnök.

Kiemelte, hogy maradéktalanul sikerült visszavinni Izraelbe a Gázába hurcolt túszokat - az élőket és az elhunytakat is -, és úgy vélekedett, hogy a Hamász be fogja szolgáltatni a fegyvereit..

"Örömmel jelentem be, hogy Kazahsztán, Azerbajdzsán, az Egyesült Arab Emírségek, Marokkó, Bahrein, Katar, Szaúd-Arábia, Üzbegisztán és Kuvait összesen több mint 7 milliárd dollárral járultak hozzá a segélycsomaghoz" - emelte ki Donald Trump.

Iránnak nem lehet atomfegyvere



Iránnak nem lehet atomfegyvere, mert az aláássa a közel-keleti békét - hangsúlyozta Donald Trump amerikai elnök az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén Washingtonban, a Donald J. Trump Békeintézetben csütörtökön.

"Mindig azt hallottam, hogy lehetetlen békét teremteni a Közel-Keleten, de mint kiderült, nem így van. De van még némi teendőnk Iránnal. Nagyon egyszerűen nem lehet atomfegyverük. Nem lehet béke a Közel-Keleten, ha van atomfegyverük. (...) Ezt nagyon határozottan megmondtuk nekik" - hangsúlyozta Donald Trump.

Úgy vélte, nagyjából 10 napon belül kiderül, hogy vezetnek-e valahová a tárgyalások Teheránnal, és kiemelte, hogy az Egyesült Államok érdemi megállapodásra törekszik.

(MTI)