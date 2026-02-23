Háború :: 2026. február 23. 20:36 ::

Robbanás sebesített meg több rendőrt Mikolajivban

Robbanás sebesített meg hét rendőrt a dél-ukrajnai Mikolajiv városában - közölte hétfőn Ivan Vihivszkij ukrán országos rendőrfőkapitány. Tájékoztatása szerint a rendőrök közül ketten súlyos sérüléseket szenvedtek.

A főkapitány beszámolója szerint a rendvédelmi szervek tagjai műszakváltáskor éppen leparkolták járműveiket, amikor a robbanás bekövetkezett.

"Tegnapelőtt rendőrök ellen elkövetett terrortámadás történt Lvivben" - írta Vihivszkij a Facebookon. "Ez nem véletlen egybeesés. Az ellenség szándékosan próbál olyan ukrán rendőröket gyilkolni, akik nap mint nap védik az embereket és az államot" - hangoztatta.

A rendőrség szerint a robbanás egy üzemen kívül lévő benzinkúton történt, ahol éppen több rendőrautó parkolt a műszakváltás miatt.

Szombat éjjel Lvivben egy rendőrnő életét követelte, és 24 másik személyt megsebesített egy robbanás. Zelenszkij másnap a közösségi médiában Oroszországot tette felelőssé a történtekért, mondván, hogy az elkövetőket az interneten keresztül szervezték be. Hozzátette: az ukrán hírszerzés úgy véli, Oroszország még több ilyen cselekményre készülhet.

(MTI)