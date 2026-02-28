Háború :: 2026. február 28. 19:21 ::

A béketárgyalások következő fordulójában már kevésbé biztos az épp mellőzött kijevi zenebohóc

Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalások következő fordulójának időpontja és helyszíne a közel-keleti helyzet alakulásától és a reális diplomáciai lehetőségektől függ - jelentette ki Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök szombaton.

Közölte azt is: új irányelveket fog kidolgozni az ukrán tárgyalóküldöttség részére, de a részletekre nem tért ki.

Csütörtökön Zelenszkij még azt mondta, hogy a tárgyalások következő fordulója várhatóan március elején Abu-Dzabiban lesz.

Azóta azonban az Egyesült Arab Emírségek ellenségeskedések helyszíne lett az Irán elleni szombati amerikai és izraeli légicsapások következtében indított iráni válaszcsapások miatt.

Ukrajnában szombaton újabb támadás érte az energiarendszert. A Naftohaz állami gáz- és kőolajipari vállalat bejelentette, hogy az éjszaka folyamán orosz találat érte a kelet-ukrajnai Harkiv megyében lévő egyik gázkitermelő létesítményét, amely súlyos károkat szenvedett.

"Súlyosan megrongálódott a berendezés, és csökkent a nyomás. A kollégák a helyszínen a lehető leggyorsabban, profi módon kezelték a helyzetet" - írta a Facebookon Szerhij Koretszkij, a Naftohaz vezérigazgatója.

