Háború :: 2026. március 3. 19:43 ::

Trump: nem akarjuk, hogy bármi közünk legyen Spanyolországhoz

Az Egyesült Államok fel fog függeszteni minden kereskedelmet Spanyolországgal, amiért nem engedte az amerikai erőknek, hagy használják a támaszpontjait az Irán elleni csapásokhoz - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Washingtonban kedden.

"Spanyolország valóban azt mondta, hogy nem használhatjuk a támaszpontjaikat" - mondta az amerikai elnök Friedrich Merz német kancellárt fogadva a Fehér Házban. Szerinte senki sem írhatja elő az Egyesült Államoknak, hogy mit tehet, és mit nem, ha úgy akarnák, akár engedély nélkül is használhatnák a bázisokat.

"Nem voltak barátságosak" - húzta alá Trump, hozzátéve, hogy utasította pénzügyminiszterét, Scott Bessentet, hogy "szakítson meg minden ügyletet" Spanyolországgal.

"Fel fogunk függeszteni minden kereskedelmet Spanyolországgal. Nem akarjuk, hogy bármi közünk legyen Spanyolországhoz" - fogalmazott.

(MTI)