Háború :: 2026. március 3. 22:07 ::

Trump: mi biztosítjuk majd a Perzsa-öblön áthaladó tengeri kereskedelmet

Az Egyesült Államok fog biztosítást nyújtani a Perzsa-öbölön keresztül áthaladó tengeri kereskedelemnek - közölte kedden Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán.

"Azonnali hatállyal utasítottam az Egyesült Államok Fejlesztési és Finanszírozási Intézetét (DFC), hogy nagyon kedvező áron adjon politikai kockázati biztosítást és garanciákat a pénzügyi biztonság végett a Perzsa-öblön keresztül zajló tengeri kereskedelem számára, különösen, ami az energiahordozók szállítását illeti. Ez minden hajózási társaság számára elérhető lesz" - írta az amerikai elnök.

Hozzátette: szükség esetén az Egyesült Államok haditengerészete a lehető leghamarabb megkezdi a tartályhajók kíséretét a Hormuzi-szoroson keresztül. "Bármi történjék is, az Egyesült Államok biztosítani fogja az energia szabad áramlását a világ számára. Az Egyesült Államok gazdasági és katonai ereje a legnagyobb a Földön, s további intézkedések várhatók" - írta.

(MTI)