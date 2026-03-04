Háború :: 2026. március 4. 10:37 ::

Kijevi miniszter: "kívülről nem látszanak a Barátság vezetékben keletkezett károk"

Miután Volodimir Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték kapcsán arról beszélt, hogy hiába mutatott be Orbán Viktor műholdfelvételeket, mivel a rendszert ért károk a föld alatt vannak, a kijevi kormány is megszólalt az ügyben, természetesen az elnökéhez hasonló állításokat felsorakoztatva.

Denisz Smihal energiaügyi miniszter egy keddi sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a fennakadásért felelős orosz drón januárban eltalált egy tartályt, amely nemcsak a Druzsba, hanem egész Európa legnagyobb tartálya is egyben, 75 ezer köbméter olaj fér el benne. „Abban a pillanatban 25 ezer köbméter olaj volt benne, ennek egy részét már a tűz idején, a nagyobb technológiai és környezeti katasztrófa elkerülése érdekében, csövekbe szivattyúzták.”

– A csővezeték belső és egyéb berendezéseinek, valamint különféle érzékelőinek nagy része a magas hőmérséklet miatt megsérült. Ez kívülről nem látszik, de nagy munkát jelent. Jelenleg a Naftogaz vállalat végzi a hibajavítást. A kárfelmérés után kiszámolják a javítás költségeit, annak időigényét, és meghatározzák a szükséges eszközöket ahhoz, hogy a vezetéket újra üzembe lehessen helyezni – tette hozzá Denisz Smihal.

(24 - Telex nyomán)