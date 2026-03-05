Háború :: 2026. március 5. 15:49 ::

A donyecki Jarova elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban az utóbbi egy napban elfoglalta a donyecki régióban lévő Jarova települést - közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyvereres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni, és a "különleges hadművelet" övezetében 1215 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel olyan energetikai és közlekedési létesítményeket, amelyek az ukrán hadiipart szolgálják ki, valamint nagy hatótávolságú drónok felkészítésének és indításának helyszíneit, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, 22 páncélozott harcjárművet, egy Vampire cseh sorozatvetőt, egy M777-es, 155 milliméteres amerikai vontatott löveget, nyolc irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, továbbá 410 repülőgép típusú drónt és négy legénység nélküli motorcsónakot.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. Szaratovban három civil megsebesült.

(MTI)