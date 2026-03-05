Háború :: 2026. március 5. 20:38 ::

Tagadta Irán rijádi nagykövete, hogy az amerikai nagykövetséget támadták

Tagadta Irán rijádi nagykövete, Alireza Enajati csütörtökön, hogy országa a héten támadást intézett volna az Egyesült Államok szaúd-arábiai nagykövetsége ellen.

"Egyetlen drónt sem indítottunk az Egyesült Államok rijádi nagykövetsége ellen - mondta a nagykövet az AFP francia hírügynökségnek adott exkluzív interjúban. "Ha a teheráni műveleti parancsnokság valahol támad, azért vállalja a felelősséget" - tette hozzá.

Alireza Enajati az interjúban köszönetet mondott Szaúd-Arábiának, amiért megígérte, hogy nem engedélyezi sem a légtere, sem területi vizei, sem pedig a területe használatát az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni hadműveleteihez.

A Rijádban állomásozó nyugati diplomatákat csütörtökön felszólították, hogy vonuljanak óvóhelyre - közölték érintett diplomaták az AFP-vel. Szemtanúk pedig arról számoltak be, hogy a szaúdi főváros diplomáciai negyedét körülzárták a rendvédelmi erők.

A háború kezdete előtt Szaúd-Arábia támogatást nyújtott a Teherán és Washington közötti feszültségek enyhítését célzó diplomáciai erőfeszítésekhez, és megígérte, hogy nem engedélyezi légterének felhasználását Irán elleni csapásokhoz.

(MTI)