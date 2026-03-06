Háború :: 2026. március 6. 21:12 ::

Horvátország bekérette Izrael nagykövetét Iránnal kapcsolatos követelései miatt

A horvát elnöki hivatal pénteken bekérette Izrael zágrábi nagykövetét, miután a diplomata korábban arra szólította fel Horvátországot, hogy szakítsa meg diplomáciai kapcsolatait Iránnal.

Gary Koren izraeli nagykövetet Neven Pelicaric, a köztársasági elnök kül- és európai politikai tanácsadója fogadta. A horvát fél elfogadhatatlannak és a kétoldalú kapcsolatokra nézve károsnak nevezte a nagykövet kijelentéseit.

Az elnöki hivatal közleménye szerint Horvátország biztonságos ország, és az izraeli diplomata nyilvános állításait semmi sem támasztja alá. A közlemény szerint az ilyen kijelentések indokolatlanul nyugtalanítják a horvát állampolgárokat, valamint politikai és reputációs kárt okoznak az országnak.

A horvát külügyminisztérium közölte: Zágráb jelenleg nem fontolgatja a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Iránnal, ugyanakkor elítéli annak a szomszédos országok ellen intézett támadásait, és a feszültség csökkentésére szólít fel.

Gary Koren a Hina horvát hírügynökségnek adott interjújában azt mondta: az európai országoknak érdemes lenne ellenőrizniük az iráni diplomáciai képviseletek személyzetét, mert állítása szerint közöttük az iráni Forradalmi Gárda tagjai is lehetnek, akik hírszerzési feladatokat látnak el.

Az izraeli diplomata azt is állította, hogy az iráni rezsim "alvósejteket" működtet Nyugaton, és példaként az Egyesült Államokban feltárt, iráni ellenzékiek elleni állítólagos merényletterveket említette. Koren szerint Iránnak támogató hálózata lehet Délkelet-Európában is.

A nagykövet ezért arra szólította fel Horvátországot, hogy hívja vissza teheráni nagykövetét, zárja be ottani nagykövetségét, és kérje az iráni nagykövetség bezárását Zágrábban.

