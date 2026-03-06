Háború :: 2026. március 6. 21:52 ::

Irán egy emírségekbeli amerikai támaszpontot támadott

Az iráni Forradalmi Gárda állítása szerint az Egyesült Arab Emírségekben működő amerikai légitámaszpontot támadott pénteken, ahonnan szerinte a háború első napján az iráni lányiskolát támadták.

Az iráni hatóságok szerint a szombaton a dél-iraki Minab leányiskolája ellen végrehajtott támadásban több mint százötvenen haltak meg, közöttük számos gyermek.

"Az amerikai terroristák birtokában lévő ad-dafrai légitámaszpontot drónokkal és precíziós rakétákkal vettük célba" – közölte a Forradalmi Gárda az iráni állami televízió által sugárzott nyilatkozatában.

Sem az Egyesült Államok, sem Izrael nem erősítette meg hivatalosan ezt iráni célpont ellen szombaton végrehajtott légicsapást, Washington pedig közölte, hogy a Pentagon vizsgálatot indít az ügyben.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn kijelentette, hogy az Egyesült Államok sosem támadna "szándékosan" iskolára.

(MTI)