Háborúzás közben Ron Aradot is kereste az izraeli hadsereg

Az izraeli hadsereg szombati közlése szerint megpróbálták felkutatni Libanonban annak az izraeli pilótának, Ron Aradnak a földi maradványait, aki negyven évvel ezelőtt tűnt el, de az akció nem sikerült.

A tájékoztatás szerint a pénteken elindított hadműveletben a különleges erők helikopterekkel jutottak el a célterületre, majd a földön keresték a Libanon fölött 1986-ban katapultált majd eltűnt pilóta maradványait, azonban nem találtak sem emberi maradványokat, sem Ron Aradhoz tartozó tárgyakat. A műveletből az izraeli katonák sértetlenül tértek vissza bázisukra - tette hozzá a hadsereg.

Az izraeli hadseregben a szakemberek folyamatosan foglalkoznak az "eltűnt" izraeli katonák felkutatásával, akik közül Arad a legismertebb.

Különböző libanoni források szerint Izrael péntek éjjel több célpontot is támadott az országban, csapás érte egyebek között a fővárost, és helikoipterekről légitámadás érte a kelet libanoni Nabi Sít települést, majd összecsapások voltak ott izraeli katonák és helybeli katonák és egyéb fegyveresek között.

Az arab ország egészségügyi minisztériuma szerint az utóbbi 24 órában 57-en haltak meg az izraeli légitámadásokban, köztük 41-en Nabi Sítnál, 16-an pedig másutt. A kelet-libanoni településen további negyven ember megsebesült - tették hozzá. A tárca szóvivője a sajtónak azt mondta, a halálos áldozatok száma vélhetően emelkedik, mert több súlyos sebesült van.

A Hezbollah síita milícia pedig azt közölte szombaton, hogy fegyveresei a Nabi Sít melletti temetőnél összecsaptak a helikopteren Szíria felől árkező izraeli katonákkal. A mozgalom egyik tisztségviselője később a sajtónak azt mondta, a temető a Sukr családhoz tartozik, amelynek egyik tagját, Hasszan Sukrt az izraeli titkosszolgálatok azzal gyanúsítják, hogy köze volt annakidején Arad foglyul ejtéséhez.

A libanoni hadsereg szerint a Nabil Sít-i halottak között három katona is van.

Az ENSZ szombaton az Izrael és a Hezbollah közötti fegyveres konfliktus elmérgesedésére figyelmeztetett, és felszólította a két ország vezetését, hogy azonnal kezdjenek tárgyalni egy tűzszünetről. Jeanine Hennis-Plasschaert, a világszervezet libanoni különleges koordinátora közleményben hangsúlyozta, hogy az összecsapások "nyilvánvalóan nem hoznak döntő győzelmet egyik fél számára sem, csak a bizonytalanságot erősítik, és tovább növelik az emberek szenvedését".

Januárban a libanoni hatóságok vádat emeltek négy ember ellen, aki az ügyészség szerint Izrael megbízásából elrabolta Haszan Sukr testvérét, a 2025-ben a Bekaa-völgy térségében eltűnt Ahmed Sukrt.

A libanoni egészségügyi minisztérium korábban közölte, hogy az Izrael és a Hezbollah közötti konfliktus hétfői kiújulása óta már több mint kétszázan haltak meg az országban.

