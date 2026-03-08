Háború :: 2026. március 8. 00:19 ::

Netanjahu csak felszabadítani akarja Iránt, a samesza pedig az elnökválasztásban segítene

Az Irán ellen folytatott háború változatlanul és kompromisszumok nélkül folytatódik – jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök egy videóüzenetben szombat este. Izraelnek „sok meglepetést tartogató terve” van az Irán elleni háború következő szakaszára, hogy „destabilizálja a rezsimet és lehetővé tegye a változást” – mondta Netanjahu.

A miniszterelnök azt üzente, hogy az Iráni Forradalmi Gárda tagjait is célba veszik, de aki leteszi a fegyvert, annak nem esik bántódása. „Aki viszont ezt nem teszi meg, annak vére a saját fejére száll” – idézte a Bibliát.



Forrás: Times of Israel

Az iráni népet megszólítva Netanjahu arról beszélt, hogy közel a döntő pillanat, Izrael nem megosztani próbálja Iránt hanem felszabadítani. „De végső soron tiétek a döntés” Irán felszabadításáról – mondta.

Netanjahu bírálta az ENSZ-t, amiért nem emelte fel a hangját, amikor az irániakat a „saját vezetésük mészárolta le”, és bírálta a nyugati vezetőket is „gyengeségükért és erőtlenségükért”, amiért magára hagyták az iráni népet. „Hol volt az ENSZ? Hol voltak a nyugati államok?”

„Sok ország ma pontosan látja, kire számíthat” – mondja Netanjahu. „Izrael a hatalom és a remény világítótornya.” Netanjahu figyelmeztette a libanoni kormányt is, hogy az ő felelősségük a tűzszüneti megállapodás végrehajtása, a Hezbollah lefegyverzése, és ha nem teszi meg ezt, a Hezbollah támadásai katasztrófát hoznak Libanonra. „Eljött az idő, hogy önök is a saját kezükbe vegyék a sorsukat.” Netanjahu azzal zárta beszédét, hogy Izrael mindent meg fog tenni, ami szükséges az izraeli városok és lakosok védelméhez.

Háborúba vezető Trump nem szeretne háborúba vezető elnököt

Donald Trump elnök az Air Force One fedélzetén válaszolt újságíró kérdésekre. Kiderült többek közt, hogy Irán következő vezetőjének olyan elnököt akar választani, aki nem „vezeti az országot háborúba”, mert az USA nem akar „öt vagy tízévente visszatérni”.

A feltétel nélküli kapitulációról Trump azt mondta, hogy ez akkor következhet be, amikor Irán már nem tud tovább harcolni. Az olajárakról is beszélt az amerikai elnök: szerinte azok emelkedni fognak, de aztán csökkeni is, és „nagyon gyorsan”.

Az iráni állításokról, miszerint az Egyesült Államok megtámadta a Hormuzi-szorosban található Qeshm-szigeten lévő sótalanító üzemet, ami 30 falu vízellátását érintette, Trump azt mondta, hogy semmit sem tud róla.

A lányiskolára mért csapást Iránra próbálja kenni

Donald Trump elnök szombaton Iránra hárította a felelősséget az iráni déli részén található általános iskolára mért csapásért, amelyben legalább 168 gyermek és 14 tanár halt meg. Ezzel ellentmond a CNN, más médiumok és szakértők elemzéseinek, amelyek szerint valószínűleg az amerikai hadsereg a felelős.

„Az alapján, amit láttam, ezt Irán követte el” – mondta Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak. Pete Hegseth védelmi miniszter szintén Iránt okolta, és újságíróknak azt mondta: „Az egyetlen fél, amely civileket támad, Irán.”

A Fehér Ház korábban még nem zárta ki, hogy az amerikai katonaság hajtotta végre a támadást. A CNN arról számolt be, hogy műholdas felvételek, földrajzi helymeghatározással ellátott videók, amerikai tisztviselők nyilvános nyilatkozatai és lőszerszakértők értékelései arra utalnak, hogy az Irán déli részén található Minab városában található általános iskolát február 28-án, nagyjából ugyanabban az időben támadták meg, amikor az amerikai erők valószínűleg az iráni Forradalmi Gárda 600 méterre fekvő bázisára mértek csapást.

De "ezt nem ússza meg szárazon"

Ali Laridzsáni, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács főtitkára szerint Donald Trump amerikai elnök Irán elleni háborúja „nemzetközi tévedésének” eredménye. Trump azt hitte, hogy Iránban is megismételheti a venezuelai modellt, de most stratégiai patthelyzetbe került.

Az iráni állami televíziónak adott szombati interjújában Laridzsáni azt mondta, hogy az Egyesült Államok most „saját téves számításainak mocsarában ragadt”, és hogy Trump nem tudta elérni céljait az Irán elleni csapásokkal. Laridzsáni szerint az iráni vezetés és több mint ezer iráni polgár meggyilkolása nem marad válasz nélkül, Irán nem fog visszavonulni, amíg ezt meg nem torolja, és az agresszort meg nem bünteti. „Trump ezt nem ússza meg szárazon, megfizet” – mondta.