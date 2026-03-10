Háború :: 2026. március 10. 10:10 ::

Iráni Forradalmi Gárda: nem engedjük, hogy olaj hagyja el a térséget, ha folytatódnak a támadások

Irán kedden ismét drónokkal és rakétákkal támadott célpontokat a Perzsa-öböl mentén fekvő több országban, köztük Szaúd-Arábiában, Kuvaitban, Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségekben. Az iráni Forradalmi Gárda azt is közölte: nem engedik, hogy olaj hagyja el a térséget, ha az Egyesült Államok és Izrael folytatja a támadásokat Teherán ellen.

Az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben légiriadók szólaltak meg a kora reggeli órákban. Dubajban mobiltelefonokra küldött riasztások figyelmeztették a lakosságot a beérkező fenyegetésekre; a katasztrófavédelmi hatóság a reggel 9 és este fél 11 közötti időszakban szöveges értesítések küldését rendelte el.

Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma közölte, hogy a királyság keleti régiója felett két drónt semmisítettek meg.

Kuvaitban a Nemzeti Gárda hat pilóta nélküli repülőeszközt lőtt le az ország északi és déli területein.

Az iráni Forradalmi Gárda kedden kijelentette: amennyiben az Egyesült Államok és Izrael folytatja Irán elleni támadásait, teljesen elzárja a térségből induló olajszállításokat. A Perzsa-öbölből induló olajszállítmányok túlnyomó része a Hormuzi-szoroson keresztül jut ki a nyílt tengerre, ez a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb útvonala.

Washington hétfőn arra figyelmeztette az iráni vezetést: az olajszállítás akadályoztatása esetén az Egyesült Államok a korábbinál jóval keményebb katonai válaszlépéseket tehet.

Észak-Irakban kedden légicsapás érte az iráni támogatású fegyveres csoportok egyik állását. Az iraki Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű, zömében síita milíciákból álló iraki katonai szervezet 40. dandárjának kirkuki bázisát érő támadásban legalább öt fegyveres meghalt, és négyen megsebesültek. Az iraki hadsereg közleményben "Irak elleni nyílt támadásnak" nevezte az akciót.

