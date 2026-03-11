Háború :: 2026. március 11. 06:28 ::

Az amerikai haderő aknák lerakására kialakított iráni hajókat semmisített meg

Az amerikai haderő megsemmisített csaknem egy tucat aknák lerakására kialakított iráni hajót - jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden a közösségi oldalán.

Az elnök által a Truth Socialon közzétett bejegyzés szerint az iráni katonaság tíz vízi járművét kedden süllyesztették el. Egy másik közleményében arra figyelmeztette a teheráni vezetést, hogy amennyiben megkísérli elaknásítani a Hormuzi-szorost, elzárva a kulcsfontosságú energiaszállítási tengeri útvonalat, "a katonai következmények Iránra korábban nem látottak lesznek".

Donald Trump közölte: az amerikai haderő ugyanúgy jár majd el minden hajó ellen, amelyik megpróbál aknákat elhelyezni a Hormuzi-szorosban, mint ahogy azt tette a Karib-tenger térségében a kábítószercsempész hajók esetében.

Az elnök egyben arra szólította fel Iránt, hogy amennyiben már elhelyezett robbanóeszközöket, azokat azonnal távolítsa el. Egyben közölte, ha Teherán teljesíti az elvárást, és hatástalanítja a már esetleg lerakott aknákat, akkor azt az Egyesült Államok egy " jó irányba tett hatalmas lépésként értékeli".

(MTI)