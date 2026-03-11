Háború :: 2026. március 11. 15:55 ::

Állítólag kórházban fekszik Irán új vezetője

Modzstaba Hamenei, Irán frissen megválasztott vallási vezetője, aki egyben az előző vezető fia is, megsérült ugyanabban a támadásban, amely megölte az apját, erősítette meg Irán ciprusi nagykövete. A nagykövet egy Nicosiában adott interjúban arról beszélt, hogy Hameneinek szerencséje volt, hogy egyáltalán túlélte a támadást.

– Szintén ott volt, és szintén megsérült a bombázásban, de erről nem láttam semmit a külföldi lapokban. Úgy tudom, a lábain, a kezén és a karján sérült meg, és kórházban van emiatt – mondta a nagykövet a Guardiannek, hozzátéve, hogy azért nem jelenhetett meg a nyilvánosság előtt az új vezető, mert még nem érzi komfortosnak, hogy beszédet mondjon.

Az iráni elnök fia szerint az új legfőbb vezető "ép és egészséges"



Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei "ép és egészséges" - közölte szerdán Juszef Peszeskján, Maszúd Peszeskján iráni államfő fia. Néhány jól értesült barátja mondta ezt neki - írta Peszeskján a Telegram-csatornáján. Korábbi médiaértesülések szerint Hamenei megsebesült az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadásban.

"Hallottam a hírt, hogy Modzstaba úr megsebesült. Megkérdeztem a kapcsolatokkal rendelkező barátaimat. Azt mondták, hogy "hála Istennek, egészséges, és nincs semmi baja" - tette hozzá Peszeskján.

