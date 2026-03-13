Háború :: 2026. március 13. 11:35 ::

WHO: mintegy 1900 halálos áldozata van a legújabb háborúnak Iránban és Libanonban

A Közel-Keleten kirobbant háború kezdete óta Iránban és Libanonban mintegy 1900 ember vesztette életét a helyi hatóságok által közzétett adatok szerint - tudatta pénteken Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Iránban 1255 ember halt meg, és több mint 15 100-an megsebesültek az amerikai és az izraeli hadsereg offenzívájában. A belső menekültek száma meghaladja a 100 ezret.

Libanonban a halálos áldozatok száma 634 a WHO szerint, és legkevesebb 1586 sebesültről tudnak. Az országon belül több mint 800 ezer ember hagyta el ideiglenesan az otthonát, hogy biztonságosabb területre meneküljön.

A libanoni hatóságok időközben azt közölték, hogy már 690-re emelkedett a konfliktus halálos áldozatainak száma.

(MTI)