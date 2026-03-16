Háború, Külföld :: 2026. március 16. 07:16

Forradalmi Gárda: Irán már Hamenei halálát megelőzően választervet készített egy esetleges támadásra

Irán már Ali Hamenei legfőbb vezető halálát megelőzően választervet készített egy esetleges amerikai, illetve izraeli támadásra - közölte vasárnap Ali Mohammed Naini vezérőrnagy, az iráni Forradalmi Gárda szóvivője az állami televíziónak adott interjújában, amelyből a helyi sajtó idézett.

"Nem vette figyelembe (az Egyesült Államok), hogy mártírhalált halt vezetőnk jóváhagyta a háborús doktrínát, amely abban merül ki, hogy a háborúnak regionális vetülete lesz" - idézte Naini szavait az SNN televízió. "A műveleti terveket még a forradalom vezetőjének mártírhalálát megelőzően megvizsgálták és jóváhagyták" - tette hozzá.

Beszámolt arról is, hogy az iráni légierő a konfliktus kirobbanása óta 700 rakétával mintegy 3600 kamikazedrónnal támadta Izraelt és a Perzsa-öböl államainak területén található amerikai támaszpontokat. Naini szerint a rakéták többsége régi készletekből származott, az új építésű ballisztikus rakéták közül többet még be se vetettek.

A tábornok kitért arra is, hogy szerinte az Egyesült Államok már elismerte saját vereségét azzal, hogy már azon gondolkodik, hogy miként tudna megállapodásra jutni az Iszlám Köztársasággal a harcok leállításáról.

"Ma, 15 nappal később, az ellenség zavarban van, és az elit köreiben azzal vádolják, hogy nincs terve. Az ellenség most azon töri a fejét, hogyan lépjen kapcsolatba Iránnal a háború befejezése érdekében. Az ellenség elismeri vereségét" - hangoztatta.

Naini továbbá azt fejtegette, hogy az amerikai kormány hibásan mérte fel a helyzetet. "Az amerikai értékelés azon a meggyőződésen alapult, hogy a legfőbb vezető halála után az országnak politikailag szét kell esnie.

Az amerikai hírszerzés egy korlátozott és rövid távú háborúra számított, anélkül, hogy az Egyesült Államokat földrajzi szempontból nagyszabású konfliktusokba vonnák be. Arra számítottak, hogy gyorsan káosz alakul ki az országon belül, és egy nagy világkoalíció jön létre Irán ellen. Isten segítségével és a Szakértők Tanácsa döntésének köszönhetően (új) forradalmi vezetőt választottak (Modzstaba Hamenei személyében). (...) Az ország, annak ellenére, hogy a háború első napjaiban nem volt főparancsnoka, és parancsnokai meghaltak, nem esett szét" - fűzte hozzá.