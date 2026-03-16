Háború :: 2026. március 16. 16:18 ::

FT: Putyin tanácsadója elküldte a pokolba a tárgyalni akaró francia küldöttséget

Keresetlen szavakkal utasította vissza Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin külpolitikai főtanácsadója a francia delegáció tagjait, akik azért lobbiztak, hogy Európa is részt vehessen az ukrajnai béketárgyalásokon - számolt be az ügy részleteit ismerő forrásai alapján a Financial Times.



Peszkov és Usakov 2023-ban Moszkvában (fotó: Getty Images)

Emmanuel Bonne és Bertrand Buchwalter, Emmanuel Macron francia elnök tanácsadói még februárban érkeztek Moszkvába, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter akkor szánalmasnak minősítette Franciaország erőfeszítéseit. A Financial Timesnak nyilatkozó magas rangú diplomata szerint amikor a delegáció próbálta meggyőzni Usakovot, a főtanácsadó nemes egyszerűséggel azt válaszolta:

sajnálom, de nem, menjetek a pokolba!

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta ezzel kapcsolatban: az európaiak nem akarnak segíteni a békefolyamatban. „Amikor a francia képviselő megérkezett, nem hozott magával semmilyen pozitív jelzést. Így nem is hallhattak semmi pozitívat válaszul” – mondta Peszkov a lapnak.

Hozzátette azt is, „sajnos az európaiak minden erőfeszítésüket arra fordítják, hogy meggyőzzék az ukránokat a háború folytatásáról”, ezzel azonban a saját jövőjük tekintetében is hibát követnek el. Peszkov szerint Oroszország biztos abban, hogy megnyeri a háborút, a fronton kedvező helyzetben vannak, de elmondása szerint nyitottak a diplomáciai megoldásra.

Legutóbb még február közepén ült le tárgyalni az ukrán és orosz delegáció Genfben, a kétnapos tárgyalás azonban eredmény nélkül zárult. A március 5-re Abu-Dzabiba tervezett újabb fordulót a közel-keleti konfliktus miatt elhalasztották – az új időpontot és helyszínt még nem jelentették be.