Háború :: 2026. március 18. 16:39 ::

Monarchista összeesküvést számoltak fel Iránban - állítja a kormány

Az iráni hatóságok egy államellenes, monarchista összeesküvés sejtjeit számolták fel - közölte a hírszerzésért felelős iráni minisztérium szerdán.

A közlemény szerint a tárca "111 monarchista sejtet azonosított és számolt fel az ország 26 tartományban még azelőtt, hogy akcióba léphettek volna".

Hozzátették, hogy a nyugati országrészben található Hamadán városában és Nyugat-Azerbajdzsán tartományban őrizetbe vettek négy embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy az Egyesült Államok számára folytattak hírszerzési tevékenységet.

További 21 személyt annak gyanújával vettek őrizetbe, hogy együttműködtek a londoni székhelyű Iran International tévécsatornával, amelyet 2022-ben terrorszervezetnek nyilvánított az iráni vezetés. A művelet során szúró- és lőfegyvereket, valamint sokkolókat és gumibotokat is lefoglaltak - tették hozzá.

Ahmad-Reza Radan, Irán rendőrfőnöke a múlt hétvégén 500 ember őrizetbevételéről számolt be, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kémtevékenységet folytattak, és információkat adtak át az Iránnal ellenséges médiának.

Jiszráel Kac izraeli "védelmi" miniszter viszont szerdán arról tett bejelentést, hogy az izraeli hadsereg hajnalban egy célzott légicsapással megölte Eszmáil Hatibot, a monarchista összeesküvést most bejelentő minisztérium vezetőjét.

(MTI nyomán)