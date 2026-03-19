Háború :: 2026. március 19. 21:58 ::

Irán esetében is jól működik a "kirobbantunk egy háborút, majd fegyvereket adunk el a térségben" doktrína

Az amerikai kormányzat húszmilliárd dollárt meghaladó értékű fegyverzet eladását tervezi jórészt a Perzsa-(Arab-)öböl menti arab szövetséges államoknak - derül ki a külügyminisztérium kongresszusnak csütörtökön megküldött tájékoztatásából.

A jóváhagyásra a törvényhozásnak megküldött üzleti tranzakció keretében az Egyesült Arab Emírségek 8 milliárd dollár értékben légvédelmi rendszereket, drónokat, rakétákat és F-16-os vadászrepülőgépekben használatos hadianyagot vásárolna.

Kuvait ugyancsak 8 milliárd dollár értékben szerezne be rakétavédelmi berendezéseket és radarrendszereket, míg Jordánia kisebb értékű katonai vásárlást tervez az Egyesült Államoktól.

A washingtoni külügyminisztérium közlése szerint további 6 milliárd dollár értékű eladást is terveznek a három arab ország számára, amihez nem szükséges a kongresszus jóváhagyása, mert már elfogadott üzletek módosításáról van szó.

Szintén csütörtökön a Közel-Keletért felelős amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közölte, hogy a légierő egy F-35-ös vadászrepülőgépe egy iráni bevetést követően kényszerleszállást hajtott végre az öböl térségének egy amerikai támaszpontján. A gép biztonságban földet ért, a pilóta jól van, az eset körülményeit vizsgálják - áll a tájékoztatásban.

(MTI)