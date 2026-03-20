Háború :: 2026. március 20. 07:10 ::

Moszkva: le kell állítani az amerikai-izraeli "katonai kalandorakciót"

Oroszország meggyőződése, hogy az Egyesült Államoknak és Izraelnek haladéktalanul le kell állítania az Irán ellen elindított "katonai kalandorakciót" - közölte az orosz külügyminisztérium a Perzsa-öböl térségében kialakult helyzet kapcsán csütörtök este kiadott nyilatkozatában.

A tárca szerint Moszkva "változatlanul kiáll a békés együttélés, a biztonság és a jószomszédi légkör megteremtésének szükségessége mellett" a vele baráti arab országok és Irán között.

"Hangsúlyozzuk, hogy ezen az úton az első lépésnek annak kell lennie, hogy az Egyesült Államok és Izrael haladéktalanul felhagy katonai kalandorakciójának folytatásával" - olvasható a nyilatkozatban.

Az orosz külügyminisztérium hangsúlyozta: Moszkvát komolyan aggasztja a fegyveres konfrontáció folytatása a Perzsa-öböl térségében, valamint annak kockázata, hogy "a helyzet eszkalációs forgatókönyv szerint alakulhat". A tárca rámutatott, hogy Iránban és a szomszédos arab államokban növekszik az energetikai és más létfontosságú infrastruktúrában okozott kár.

"A harci cselekmények mielőbbi befejezésére szólítunk fel, amelyek az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni, ki nem provokált agressziójának eredményeként alakultak ki" - fogalmaztak a dokumentumban.

A tárca ismételten hangsúlyozta, hogy Oroszország Kínával, Törökországgal és a konfliktus mielőbbi rendezésében érdekelt összes elvbarátjával együtt kész elősegíteni a konfliktus rendezését és a fennálló nézeteltérések politikai-diplomáciai úton történő megoldását "a régió hosszú távú, tartós stabilizációjának elérése érdekében, figyelembe véve az ott található összes állam érdekeit".

A minisztérium támogatásáról biztosította a Badr bin Hamad bin Hamud al-Buszaidi ománi külügyminiszternek a The Economist szerdai számában megjelent cikkében közölt javaslatait. Azok sok tekintetben egybecsengenek Moszkva azon nézeteivel, miszerint a Közel-Keleten és a Perzsa-öböl térségében olyan biztonsági rendszert kell létrehozni, amelyben a régió valamennyi államának érdekei egyensúlyban vannak. A tárca közölte: osztja az ománi külügyminiszter álláspontját, hogy el kell indítani egy régiószintű tárgyalási folyamatot a nukleáris energia területén bevezetendő bizalomépítő intézkedések és az átláthatóság, valamint a kölcsönös biztonsági garanciákról szóló megállapodások elérése érdekében.

Az orosz külügyminisztérium ennek érdekében kifejezte konstruktív segítségnyújtási készségét.

(MTI)