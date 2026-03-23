2026. március 23. 17:50

Kreml: nem igaz, hogy Moszkva a hírszerzési adatok átadásának kölcsönös leállítását javasolta Washingtonnak

Nem felel meg a valóságnak a Politico amerikai lapnak az az állítása, miszerint Oroszország azt javasolta az Egyesült Államoknak, hogy hagyjon fel Ukrajna hírszerzési adatokkal való ellátásával, cserébe egy hasonló orosz lépésért Irán esetében - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

"Ezt a hírt mi is láttuk, természetesen. Ez a hamis, pontosabban a hazug hírek kategóriájába tartozik" - mondta.

"Természetesen ez nagyon komoly biztonsági kockázatot jelent, ha ez a tendencia folytatódik" - hangoztatta azzal a lehetőséggel kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok újabb támadást intézhet az orosz építésű iráni busehri atomerőmű ellen. Hozzátette: Moszkva jelzéseket küld Washingtonnak arról, hogy a létesítmény elleni támadások veszélyt jelentenek.

Arra figyelmeztetett, hogy a nukleáris létesítmények elleni csapások helyrehozhatatlan következményekkel járhatnak. Elmondta, hogy Oroszország folyamatos párbeszédet folytat a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) a busehri atomerőmű körüli helyzetről.

A NAÜ hétfőn az X közösségi oldalon közölte, hogy az ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi telefonbeszélgetést folytatott Alekszandr Lihacsovval, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatójával, akinek hangsúlyozta: a katonai műveletek nem veszélyeztethetik az erőművet és dolgozóit. Lihacsov közölte, hogy a héten tervezik végrehajtani a létesítményen dolgozó orosz alkalmazottak evakuálásának harmadik szakaszát, amely után néhány tucatnyian közülük Busehrben maradnak a "felügyelet és a berendezések biztonsága érdekében".

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn az iráni hivatali partnerével, Abbász Aragcsival telefonon folytatott tárgyalása során hangsúlyozta, hogy az amerikai-izraeli támadások Irán nukleáris infrastruktúrája ellen, beleértve a busehri atomerőművet is, kategorikusan elfogadhatatlanok, mivel biztonsági kockázatot jelentenek az orosz személyzet számára, és katasztrofális ökológiai következményekkel járhatnak a régió összes országára nézve.

A Kreml szóvivője egyébként hangot adott annak az orosz álláspontnak, amely szerint az Irán körüli helyzetnek "már tegnap" át kellett volna térnie a politikai-diplomáciai rendezés medrébe, mert csak ez járulhat hozzá hatékonyan a régióban kialakult katasztrofálisan feszült helyzet enyhítéséhez.

Peszkov nem kommentálta a francia haditengerészet által a Földközi-tengeren feltartóztatott és a marseille-i kikötő közelében lévő horgonyzóhelyre kísért Deyna tartályhajó körüli helyzetet. A Deyna mozambiki zászló alatt hajózott Murmanszkból. A párizsi orosz nagykövetség közölte, hogy legénysége között nincsenek orosz állampolgárok.

Peszkov megerősítette, hogy Kim Dzsongün észak-koreai vezetőnek érvényes meghívása van Oroszországba, ennek időpontjáról még egyeztetések folynak.

Vlagyimir Putyin orosz elnök egyébként hétfőn táviratban gratulált Kimnek abból az alkalomból, hogy újraválasztották a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Állami Ügyek Bizottságának elnöki tisztségébe. Egyebek között azt írta, hogy Oroszország nagyra értékeli az észak-koreai vezető személyes hozzájárulását a két ország közötti szövetség megerősítéséhez.

(MTI)