2026. március 25. 20:14

A Pentagon bejelentette: háborús készültségre állnak át

A Pentagon szerdán bejelentette, hogy keretmegállapodásokat kötött a BAE Systems, a Lockheed Martin és a Honeywell vállalatokkal. A szerződések célja a védelmi rendszerek és lőszerek gyártásának felfuttatása, egész pontosan azt nyilatkozták, hogy "háborús készültségre" állnak át.

A megállapodások értelmében a Honeywell Aerospace egy 500 millió dolláros, több évre szóló beruházás keretében növeli az amerikai lőszerkészletek szempontjából kritikus alkatrészek gyártását.

A BAE Systems és a Lockheed Martin emellett megnégyszerezi a THAAD (nagy magasságú rakétavédelmi rendszer) elfogórakétáihoz tartozó keresőfejek termelését. Ezenfelül a Lockheed Martin felgyorsítja a Precision Strike Missile precíziós csapásmérő rakéták előállítását is.

Ezek a rendszerek mind fontos szerepet játszanak az Irán elleni háborúban, az amerikai készletek így gyorsan fogynak.

