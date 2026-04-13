Háború :: 2026. április 13. 13:18 ::

Életbe lép az iráni kikötők amerikai blokádja

Életbe lép hétfőn az iráni kikötők amerikai blokádja, miközben további országok dolgoznak azon, hogy Irán ne legyen képes olajat értékesíteni – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök vasárnap.

Az elnök washingtoni idő szerint a késő esti órákban újságírók előtt erősítette meg a kikötőzárlatra vonatkozó szándékát, valamint arról is beszélt, hogy számos olajszállító tankhajó tart az Egyesült Államok felé, hogy onnan szerezze be az energiahordozót, így ezeknek nem lesz szükségük arra, hogy igénybe vegyék a Hormuzi-szorost.

Donald Trump megerősítette, hogy kitűzött célja nem változott, és Irán nem juthat atomfegyverhez.

Egyben kilátásba helyezte, hogy Washington felülvizsgálja a NATO-nak kifizetett pénzeket, és ismét csalódottságát hangoztatta a NATO-val kapcsolatban. Azt mondta: az Egyesült Államok több ezer milliárd dollárral járul hozzá a katonai szervezet működéséhez, ami nem volt ott akkor, amikor az Egyesült Államoknak szükség volt rá.

Donald Trump ugyanakkor elismerte, hogy a NATO országai most már hajlandók csatlakozni az Egyesült Államokhoz, amivel kapcsolatban jelezte: ezzel már nem vállalnak kockázatot.

Iráni hadsereg: a kikötők blokádja kalózkodásnak minősül



Az iráni kikötők hétfőtől tervezett amerikai blokádja törvényellenes és kalózkodásnak minősül - közölte az iráni hadsereg, és figyelmeztetett, hogy egyetlen öbölbeli kikötő sem lesz biztonságban, ha az irániak veszélybe kerülnek.

Az állami televízióban ismertetett közlemény szerint "a bűnöző Amerika által a tengeri hajózásra és a nemzetközi vizeken történő átkelésre kiszabott korlátozások illegálisak és kalózkodásnak minősülnek". A hadsereg továbbá figyelmeztetett: "ha az Iszlám Köztársaság kikötőinek biztonsága a Perzsa-öböl és az Arab-tenger vizein az Egyesült Államok miatt veszélybe kerül, akkor a térség egyetlen kikötője sem lesz biztonságban".

(MTI)