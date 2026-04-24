Fico helyettese szerint 81 éve bitorolják a földet, akiktől a Benes-dekrétumok alapján most elveszik

Nem állunk távol a valóságtól, ha úgy jellemezzük ezt, hogy Kalinák kimondta a kimondhatatlant, amikor nyersen – nyakasan hazugságnak nevezte, hogy a bármiféle benesi konfiskációkról lenne szó, hiszen csak a Szlovák Földalap jelentkezik azért a vagyonért, ami 1945-óta már megillette volna! Majd még hozzátette, hogy ezt a Földalapot megillető vagyont valaki más használja a törvényeknek ellentmondó módon – írja a Ma7.



Fotó: Robert Kalinák / Facebook

A Szlovák Rádióban elhangzó nyilatkozat magyarul:

Magyarázzák meg nekem, hogyan tudják a Benes-dekrétumok valakinek valamijét konfiskálni. Semmiféleképpen. Csak a Földalap jelentkezik azért a vagyonért, ami már megillette volna 1945-ös év óta, de azt valaki nem a törvénynek megfelelően használja.

A Kaliňák-nyilatkozat azért is fontos, mivel a hivatalos kormányzat részéről eddig ennyire kendőzetlenül nem nevezte meg senki a Szlovák Földalap sok éve arra irányuló tevékenységét, hogy az egykori Benes-dekrétumok magyarokat és németeket kollektíven bűnösnek megbélyegző szellemében született Szlovák Nemzeti Tanácsi határozatoknak nyolc évtizeddel azok elfogadása után érvényt szerezzen. És ehhez Kaliňák kormányfő-helyettes még cinikusan megjegyzi, hogy ezt az ingatlanvagyont azóta illetéktelenül mások használják.

A helyzet tehát az, hogy a német és a magyar kisebbség kollektív bűnössége még ma is érvényes jogalapot jelent ahhoz, hogy szemrebbenés nélkül hajtsanak végre napjainkban is olyan büntető, vagyonelkobzásról szóló határozatokat, amelyek állítólag már semmilyen jogforrásként nem foghatóak fel.

Nem kell itt udvariaskodni és finoman „korrekciókról” beszélni, ahogy az a szlovák politikusok egy részétől olykor elhangzik. A valóság a szlovák kormányfő-helyettes szerint az, hogy azok a magyarok, illetve az ő leszármazottaik, akiktől 1945 óta nem vették el az akkor a tulajdonukban lévő földjeiket, a kaliňáki felfogás szerint biztosan számíthatnak arra, hogy akár tudtuk nélkül sor kerül ennek a vagyonnak a bármiféle ellenszolgáltatás nélküli államosítására.

Ezek alapján vajon mi lesz azokkal, akik, az akkori törvények alapján rajta voltak a kitelepítési listákon, de valamilyen szerencsés véletlen, közbenjárás eredményeképpen a szülőföldjükön maradhattak? Azokat, ha még életben vannak, most telepítik majd ki? Vagy a kormány utólag benyújtja a számlát az itthon töltött évekért?

És mi lesz azokkal, akik állásuk, egzisztenciájuk megtartása érdekében meg kellett tagadniuk a magyar nemzetiségüket és kényszerből reszlovakizáltak, szintén az akkori törvényeknek megfelelően! Azokat, ha életben vannak még, majd most számoltatják el, hogy jogtalanul tarthatták meg alapvető emberi jogaikat?

A sort folytathatnák, hiszen úgy tűnik, Benes él – állapítja meg a felvidéki lap Orbán barátainak országlásáról.

(Ma7 nyomán)