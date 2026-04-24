2026. április 24. 15:26

17 éves lány adott tanácsokat iskolai robbantgatásokhoz

Őrizetbe vettek egy 17 éves lányt Lengyelországban azzal a gyanúval, hogy interneten keresztül robbanóanyagok előállításáról szóló tanácsokat továbbított egy kanadai iskolai támadást előkészítő személynek - közölték pénteken a policja.pl hivatalos lengyel rendőrségi honlapon.

A lengyel rendőrség az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI) folytatott együttműködés keretében kapott információt a készülő kanadai merénylet lehetséges lengyel vonatkozásairól. Nyomozásuk során a lengyel rendőrség kiberbűnözés elleni központi irodájának (CBZC) szakemberei feltörték a Lengyelországban élő 17 éves lány internetes levelezését.

A lány olyan álnevet használt egy internetes fórumon, amely az amerikai Colorado államban 1999-ben történt középiskolai lövöldözés elkövetőjére utalt. Egy kanadai partnerével folytatott levelezés során leírást továbbított műanyagcső felhasználásával készíthető robbanószerről. A tömeggyilkosságok témája más kanadai, valamint törökországi internetfelhasználókkal folytatott levelezése során is felmerült.

A rendőrség házkutatást tartott a lány lakásában, melynek során számítógépes felszerelést, telefonokat és adathordozókat foglaltak le. A tervezett kanadai iskolai támadás elősegítésével gyanúsított lányt őrizetbe vették. Feltételezett tettéért 10 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki Lengyelországban.

Az ügyet a rendőrségi közleményben összefüggésbe hozták azzal, hogy az utóbbi hetekben megfigyelték: egyes fiatalok "rendkívül agresszív, erőszakkal, terrorizmussal és tömeggyilkosságokkal összefüggő tartalmakat" helyeslő internetes fórumokon jelennek meg. Rendőrségi megállapítások szerint az ilyen típusú felületek "elősegítik veszélyes tartalmak cseréjét" nemzetközi viszonylatban is, mert az interneten "a nyelvi korlátok is eltűnnek".

A lengyel rendőrség az utóbbi időben rábukkant egy 12 éves fiú levelezésére is, aki a nyomozók szerint egy európai országban merényletet előkészítő személlyel lépett kapcsolatba. A kiskorú ügye a családjogi bíróság elé kerül - áll a pénteki rendőrségi közleményben. A rendőrség egyúttal felszólította a szülőket, hogy "fordítsanak különös figyelmet" gyermekeik internetes aktivitására.

(MTI)