2026. április 24. 17:01

Több ezer lakost kellett kitelepíteni gyorsan terjedő erdőtüzek miatt Északkelet-Japánban

A japán hatóságok több mint háromezer ember kitelepítését rendelték el pénteken az ország északkeleti részén fekvő Ivate prefektúra területén, valamint Ocucsi város közelében gyorsan terjedő erdőtüzek miatt.

Az NHK közszolgálati műsorszolgáltató jelentése szerint Ivate hegyvidéki területén szerda este csaptak fel a lángok, amelyekkel "a földről és a levegőből is küzd a tűzoltóság", de a tűz továbbterjedését egyelőre nem sikerült megfékezniük. Hét épület, köztük egy lakóház is leégett, de halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.

Otszucsi várostól mintegy 10 kilométerre szintén szerda este keletkezett a tűz, melynek terjedése miatt egy menedékhelyet már be kellett zárni - közölte az NHK. Hozzátették, hogy a két tűz már több mint 1176 hektárnyi területet pusztított el, és egyelőre 1541 háztartás 3233 lakosát érintik a kényszerű kitelepítési parancsok.

Az egyre szárazabb téli időjárás megnövelte az erdőtüzek veszélyét Japánban. A múlt év elején, ugyancsak Ivate tartományban, Ofunato városnál pusztított az utóbbi fél évszázad legnagyobb erdőtüze, amelyben 2900 hektár növényzet égett le.

(MTI)