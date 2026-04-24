Külföld :: 2026. április 24. 15:55 ::

Nem díjazták Zágrábban a diákok, hogy egy Netanjahut küldtek rájuk fejeket tágítani

Diákok tüntettek az izraeli kormányfő testvérének előadása miatt Zágrábban pénteken - jelentette az N1 horvát hírcsatorna. Az egyetem politikatudományi kara közleményében azt írta, hogy a szervezet vezetése előzetesen nem tudott az előadásról, és nem is hagyta jóvá azt.

A tiltakozást az egyetem politikatudományi karának hallgatói önkormányzata szervezte, amely korábban közleményben ítélte el, hogy meghívták Iddo Netanjáhút előadást tartani. Benjámín Netanjáhú izraeli kormányfő testvére a "Keleti zsidók és arabok a cionizmus idején" című kurzus keretében csütörtökön tartott előadást az egyetemen.

A hallgatói önkormányzat közleménye szerint bevett gyakorlat, hogy a vendégelőadásokról időben tájékoztatják a kar vezetését és a hallgatókat, ebben az esetben ez elmaradt. Ezért az előadást megszervező Boris Havel egyetemi docens elbocsátását és az Izraellel folytatott akadémiai együttműködés megszüntetését követelték.

A politikatudományi kar közleményében tudatta, hogy a szervezet vezetése előzetesen nem tudott az előadásról, és nem is hagyta jóvá azt.

Boris Havel az előadás megszervezésekor nem vette kellően figyelembe a hallgatók érdekeit, az intézmény integritását és a tágabb társadalmi-politikai környezetet, ezért a kar meglepetéssel fogadta az esetet. A kar vizsgálja az ügy körülményeit, amely érthető nyugtalanságot keltett a hallgatók és az oktatók körében - közölték.

Az oktatóknak akadémiai és szakmai szabadságuk van vendégelőadók meghívására, ugyanakkor felelősségük is, hogy az ilyen események ne veszélyeztessék a hallgatók biztonságát vagy az intézmény integritását - írták.

(MTI)