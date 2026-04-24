ENSZ: az izraeli erők célzottan gyilkoltak civileket Libanonban

Az ENSZ emberi jogi főbiztossága azt állította pénteken, bizonyítékai vannak arra, hogy Izrael háborús bűntetteket követett el Libanonban.

Tamín al-Hitan, a szervezet szóvivője elmondta: dokumentációval rendelkeznek egészségügyi dolgozók és újságírók meggyilkolására vonatkozóan. Hangsúlyozta, hogy az egészségügyi dolgozók és más civilek, köztük az újságírók is a nemzetközi humanitárius jog védelmét élvezik, és a szándékosan ellenük végrehajtott támadások háborús bűncselekménynek számítanak. Az izraeli támadások elemzéséből az derült ki, hogy az izraeli erők Libanonban kifejezetten civileket is célba vettek - tette hozzá.



A tetszés szerint hamászosnak beállított hadifoglyok igazán európéer bánásmódban részesültek Gázában (fotó: Yossi Zeliger / Reuters)

A szóvivő szerint a nemzetközi jog súlyos megsértése lehet a többemeletes lakóházak romba döntése, illetve az is, hogy az izraeli műveletek miatt több mint egymillió ember kényszerült elhagyni otthonát. Hozzátette: ugyanez érvényes a Hezbollah által Izrael északi része ellen intézett rakétacsapásokra is.

A főbiztosság jelentést tett közzé, amelyben bizonyítékokat mutat be az Izrael és a Hezbollah libanoni síita milícia között kiújult összecsapások első három hetére vonatkozóan.

A harcok az Irán elleni amerikai-izraeli csapások február végi megindítása után robbantak ki. Bár pár napja elvileg tűzszünet lépett életbe, a támadások folytatódnak.

Izrael azzal vádolja a Hezbollahot, hogy mentőautók álcája alatt szállít fegyvereket és harcosokat. Az izraeli hadsereg azt is tagadja, hogy újságírókat vett volna célba, közlése szerint csak olyanokkal végeztek, akik a Hezbollah tagjai voltak.

(MTI)