Anyaország :: 2026. július 17. 20:20 ::

Leváltják a zalaegerszegi kórház főigazgatóját is

Szeptember elsejétől új vezetés veszi át a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház irányítását, a posztra nyílt pályázatot írnak ki – derül ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pénteki bejegyzéséből.

A tárcavezető a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt írta, hogy az intézmény vezetésére jövő héten jelenik meg a nyílt pályázat. Hegedűs Zsolt posztja szerint az a céljuk, hogy szeptember 1-jétől már az új vezetés irányítsa a kórházat.

A bejegyzésben az olvasható, hogy új szemléletre, megújulásra és betegközpontú működésre van szükség az intézményben. A miniszter hozzátette: olyan „tanuló egészségügyet” építenek, amely folyamatosan fejlődik, tanul a tapasztalatokból, és egyre magasabb színvonalú ellátást biztosít a betegek számára.

Beleillik a sorba

Hegedűs a májusi miniszterjelölti bizottsági meghallgatásán már hangsúlyozta, hogy a kormány számára központi kérdés az egészségügy, és a hibákat fel kell tárni, illetve tanulni kell belőlük.

A mostani bejelentés egy folyamat része, az elmúlt időszakban több intézmény élén is változás történt. Az egészségügyi miniszter a héten arról számolt be, hogy két kórházi vezetőt felmentettek a posztjáról: az Országos Kórházi Főigazgatóság visszavonta a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház gazdasági igazgatójának, valamint a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház orvosigazgatójának magasabb szintű vezetői megbízatását. A tárcavezető június elején a Szent Imre Kórház élére is új vezetőket nevezett ki, akkor a korábbi főigazgató nyugdíjba vonulását követően bízott meg új igazgatókat az intézmény irányításával és a működés átvilágításával.

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