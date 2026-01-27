Publicisztika :: 2026. január 27. 13:17 ::

Toroczkai a globalista milliárdosokról: ők mindig csak jót akarnak, Kapitány István is tűzifát oszt a rászorulóknak

Larry Fink, a BlackRock vezérigazgatója csatlakozott Donald Trump amerikai elnök ukrajnai béketárgyaló csapatához „jóléti tanácsadóként” – jelentette be Steve Witkoff amerikai különmegbízott.

Hát, persze... Pontosan erről ismertek a pénzhegyeken ülő ultramilliárdosok. Ők ugyebár mindig csak jót akarnak az emberiségnek. Larry Fink is ezért írja le évente az általuk (BlackRock, Vanguard) jelentős részben tulajdonolt, világgazdaságot vezető több ezer cégnek az irányelveit sokszínűségről és hasonlókról. Ezt követve cserélik le például a magyar dolgozókat afrikai, ázsiai ételfutárokra a Woltnál, mert ugyebár jót kell tenni a menekültekkel. Nincs emögött semmi rossz szándék.

Hiszen ezek a "jóakaró" ultramilliárdosok akkor is csak jót akartak az emberiségnek, amikor egy tobzoskáról valahogy átpattant az emberekre a vírus, és máris küldték a vakcinákat. Az a 71 milliárd euró, amit csak a közös beszerzésekre az oltóanyagért a Big Pharmának az EU kifizetett a szintén a részben a BlackRock kezében lévő Big Pharma-cégeknek, nyilván szintén mind jótékony célra ment. Hiszen ezeket a milliárdosokat sohasem érdeklik a kastélyok, a jachtok, a luxus. Bill Gates is szerényen húzza meg magát a házaiban, amelyek értéke csupán 220-280 millió dollár (70–90 milliárd forint).

Néha persze hiba csúszik a jótékonykodásba, és nem csupán dolgozók, kisvállalkozók, gazdák milliói mennek tönkre a napjainkban soha nem látott tőkekoncentrációt megvalósító dollármilliárdosok (és őket szolgáló politikusok) miatt, hanem emberek százai, ezrei halnak bele a "jótékonykodásba", de hát ne legyünk szőrszálhasogatók és konteósok.

Az is csak fatális véletlen lehetett például, amikor a Shell (főrészvényesei szintén a BlackRock és társai) korábban Nigériában lefizette a hadsereget, hogy tüntetéseket verjen szét, embereik voltak szinte minden minisztériumban, és a Shell bíróság elé került gyilkosságokért, emberiségellenes bűnökért. A nagyvállalat 15,5 millió dollárt fizetett azért, hogy ezt megússza. Biztos nem direkt csinálta a Shell, hiszen látjuk, hogy az alelnöke, Kapitány István is most tűzifát oszt a kampányban a rászorulóknak.

Természetesen mindannyian az emberiség javát akarják, ilyenek ezek az ultramilliárdosok.

Itthon Mészáros Lőrinc is őket utánozza. Nem több pénzt, nem több hatalmat akarnak, csak jólétet, egészséget hoznak az emberiségre, nincs olyan, hogy karvalytőke. Örülnünk kell annak, hogy soha a világtörténelemben nem volt még olyan hatalmas tőkekoncentráció a világon és Magyarországon is, mint napjainkban.

Aki mást gondol, az hülye, alusisakos, konteós, mi hazánkos.