Huszonötpengős fogkefe Zalaegerszegen (Zalai Összetartás, 1944. december 15.)

Lassan fél éve nem volt Lapszemle, a Zalai Összetartás pedig tavaly novemberben szerepelt utoljára portálunkon. Ezúttal ismét innen hoztam egy rövid történetet arról, hogy a korrupció, a gazdasági bűncselekmény, visszaélés, gátlástalan haszonlesés bizony nem 21. századi találmány, sőt, sokkal égetőbb helyzetekben – jelen esetben a második világháború végóráiban – is létezett.

1944 decemberében járunk, tehát az alant szereplő Kuliffay Ede nem lehetett zsidó kereskedő, mégis gondolkodás nélkül sarcolt a legnagyobb szükségben – ráadásul azokat, akik fegyverrel jöttek védelmezni még csak nem is a saját hazájukat.

Persze ekkoriban az azóta már megszokottá vált, intézményesített cinkosságot és összekacsintást még nem tapasztaljuk a hatóságok részéről (ebben az esetben legalábbis), a háborún nyerészkedő Kuliffay Ede meg is kapta méltó – vagy saját véleményem szerint enyhe büntetését.

A zalaegerszegi eset persze nem volt egyedülálló az országban, Budapestről is olvashattunk hasonló történeteket, és természetesen ebben az esetben sem kellett feltétlenül a „kiválasztottakhoz” tartozni. No de nem is szaporítanám tovább a szót, olvassunk el egy cikket egy valódi elszámoltatásról – ha már a jelenkorban ettől messze vagyunk, magasabb szinteken legalábbis.

Huszonötpengős fogkefe – Zalaegerszegen A háború lelkiéletének két oldala van. Az egyiken a hősi erények, az áldozatok, bajtársi érzés, a segítenikész embertestvéri cselekedetek fényei ragyognak, a másikon a legdurvább önzés, az adott helyzetek kapzsi kihasználása, a szőrösszívűség, szűkkeblűség és az irgalmatlan haszonlesés mocsárgázai füstölögnek. Hallottunk már eleget az árdrágításoknak szemenszedett fajtáiról a közszükségleti cikkek terén, amikor a megszorult embereknek a bőrét is le akarták húzni. Összecsaptuk ilyenkor kezünkét a megdöbbenéstől, hogy még ez is megtörténhetik? De az a felháborító eset, ami Zalaegerszegen megesett, mégis vezet eddig az egyedülvalóságában. Az történt ugyanis, hogy a napokban német katonatisztek tértek be a Kuliffay-cég drogéria üzletébe, hogy valami elsőrangú minőségű fogkefét vásároljanak. Mindenki tudja, hogy a fogkefe egészségügyi cikk és azt is tudjuk, hogy a németek nem szórakozó kirándulásra jönnek hozzánk, hanem nagy elhivatottságban vannak: az ország területének megvédése a feladatuk, ami végre is minden magyar embernek legszentebb érdeke. Úgy látszik, erről megfeledkezett a Kuliffay-cég, akinek üzlete előkelő és keresett helyet foglal el a város kereskedelmi világában. Olyan fogkeféért, amelynek ára a békében 2-2.50 pengő körül forgott, most pedig a fogkefe legmagasabb ára körülbelül 10 pengő, Kuliffay Ede cégtárs 25 pengőt kért. Feljelentés folytán megindult a megtorló eljárás, amelynek során Kuliffay Ede beismerő vallomást tett. Az ügyet áttették a kir. ügyészségre és ma tárgyalta a kir. törvényszék uzsorabírósága. A szakértői vélemény meghallgatása után Kuliffay Edét 500 pengő pénzbüntetésre ítélték, amely tíz napi fogházra változtatható át. A büntetésből egy napot kitöltöttnek vett a bíróság, mivel Kuliffay Ede előzetes letartóztatásban volt. Elrendelték egyúttal a fogkefének, mint bűnjelnek elkobzását is. Mindenesetre ritka példány lesz egy bűnügyi múzeum számára! Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért fellebbezett, Kuliffay és védője pedig semmiségi panaszt jelentett be. Az ítélet kihirdetése után Kuliffayt közigazgatási eljárás végett visszakísérték a rendőrségre. Szolgáljon intő például ez az eset mindenki számára, hogy a kereskedői tisztesség kötelez és, hogy a hatóságok éber szemmel figyelnek fel minden visszaélésre, különösen pedig, amikor, mint az említett esetben is, a magyar becsületről van szó.

Ábrahám Barnabás

