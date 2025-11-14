Tanulmányok, Kultúra :: 2025. november 14. 15:07 ::

A művészetek és a zsidóság (IV. rész): paradigmaváltás képben és zenében

Amennyiben egyetérthetünk a Nyolcak csoport vezérszemélyiségének, Berény Róbertnek az előző részben idézett véleményével, miszerint létezik egy faji karakter, és így ennek a sajátos temperamentuma megnyilvánul a művészi alkotásokban, jogosan feltételezhetjük, hogy mindez csoportszinten is tetten érhető, hiszen az etnikai és faji karakter egy csoportátlag megnyilvánulása. Valóban, mindezt az eddigi részek bőségesen szemléltették már, de alább többnyire csak a Berény által is kifejtett álláspont képekben és zenében való felbukkanására helyezzük a hangsúlyt.



Azért is indokolt mindez, mert az ember univerzálisan egy audiovizuális, a látvány és hangok érzületére nagy hangsúlyt fektető lény. A kép és hang azonban nem csak úgymond evolúciós jellegű orientációs-lokalizációs szerepet töltött be az embernél, hanem befolyásolta annak érzéseit, hangulatát, és így formálhatta alapvető világról és önmagáról alkotott elképzeléseit is. A minket születésünk óta körülvevő képek, látvány, hangok és zene minősége és karaktere így kihat nemcsak az egyénünkre, de a sok egyénen keresztül a csoportra is. Amint az alább további részletezésre kerül az eddigieket követvén, ez a paradigmaváltás jelentősen zsidó iránymutatás alapján ment végbe.



Az értelem és tartalom eltolódásai a képek tükrében



Főként a második világháború és a „háború sújtotta holokauszt utáni helyzet” után jelent meg Amerikában a művészi kifejezés „új formája” az absztrakt expresszionizmus formájában, amely itt 1947 és 1953 között fejlődött ki, New York központi fontosságú városában (Soltes,



Még az expresszionizmuson belül is, amelyet itt a zsidó Mark Rothko (1903–1970) és Barnett Newman (1905–1970), valamint a nem zsidó Clyfford Still (1904–1980) fejlesztett ki, a zsidó festőket különösen vonzotta a Rothkóhoz és színskálás (gamut) festményeihez legszorosabban kapcsolódó úgynevezett színmező (Color Field) stílus (i.m., 37. o.). A zsidók erős jelenléte ellenére a prominens zsidó művészetkritikus, Clement Greenberg hajlamos volt figyelmen kívül hagyni vagy elrejteni a mozgalom zsidóságát. Bár, ahogy Kaplan (

Barnett Newman 1953-as Onement VI című, tipikus jellegű alkotása 2013-ban 43.8 millió dollárért (14,7 milliárd forintért) kelt el (forrás: nytimes.com)



Ennek ellenére az új hullámok úttörői és gyakorlói az Egyesült Államokban nemcsak kiemelkedően zsidók voltak, de azok „jól képviseltették magukat” a modern és kortárs művészetek múzeumainak igazgatótanácsaiban is, bár „sokkal kevésbé” a nagy hagyományos művészeti múzeumokéban (Bilski,



A futurista zsidó Bruno Jasieński (1901–1939), aki „szívesen felülmúlta” a francia, orosz és olasz avantgárdot azzal, hogy „teljesen új költészeti forradalmat indított” Lengyelországban, megpróbálta magáévá tenni Marinetti futurizmusát, többek között azzal, hogy bele akarta integrálni azt a nemzetközi dadaista mozgalomba (Strożek, Nowa Sztuka (Új Művészet) magazint, amely „a lengyel irodalom és az európai avantgárd egymás mellett haladásának eszméjét” hirdette (uo.). Eközben Wrocławon és Varsón kívül, Łód·ban 1919 körül megalakult a Fiatal Jiddis csoport, mely „olyan zsidó származású művészeket tömörített, akiknek nem voltak idegenek az európai avantgárd eszméi, és akiknek megnyilvánulásai nagyban a zsidó kultúra újjáélesztésére irányultak” (i.m., 86. o., 2. jegyzet). Oroszországhoz hasonlóan az új szovjet rezsim hatalomra kerülésével „új kulturális és oktatási intézmények jöttek létre”, köztük a zsidó Kultur-Liga, „amely a zsidó világi kultúra kialakítására törekedett” (Dmitrieva,



Izlandon ez a kialakulóban lévő modern művészeti mozgalom méltó kritikát kapott, például Jónas Jónsson parlamenti képviselőtől a Tíminn (Az Idő) napilapban, a vidéki Progresszív Párt (Framsóknarflokkurinn) kiadványában, 1941-ben. Jónsson számára az expresszionizmus és a hozzá kapcsolódó stílusok a „művészeti ügyekben bekövetkezett degenerálását” és a művészeti „dekadencia” jelenségét jelentették, amely „a szépség és a nemesség imádása helyett csúf és tökéletlen” dolgokat keres (Hjartarson,

„»zsidó« hatás”. Ezenkívül ez a hatás a 20. század közepi strukturalizmusban és a 20. század végi mozgalmakban került előtérbe, de a művészettörténész professzor Rudolf Klein a 20. századi avantgárd művészethez és építészethez való „aránytalanul nagy” zsidó hozzájárulásról szóló fejtegetésében többek között a posztmodernizmust és a dekonstrukciót emeli ki (uo.).

Jónas Jónsson (1885–1968) (forrás: dv.is)



A pszichoanalízis és a művészet közötti kapcsolatra reflektálva Carlie Hoffer (





A megfigyelő „részt vehet” a műalkotásban: Mark Rothko alkotásai a Rothko Kápolnában (Houston, Texas), amelyek szinte teljes egészében feketére festett vásznak (forrás: texashighways.com)



A Greenberg általi érvelés azon a logikán alapul, hogy a művészek, akik végtelenül elbűvölő természeti jelenségeket képesek keretek közé foglalni, és átadni nekünk, csak üres másolói a látható felületnek, ami így egy olyan művészet, amely talán még a fényképezés feltalálása óta el is avult. Eközben a mentálisan beteg, vagy más módon deviáns, paranoiás, nyomorult egyének, akik a falra kenik a székletüket, valami mélyebb és hitelesebb dolgot fejeznek ki, valami mélyebb és jelentőségteljesebbet örökítenek meg. A lényeg jelentésének ez a megfordítása a szellem romlásának logikus következménye, és annak végkimenetele egy lealjasult esztétikai érzék (a „szépség tragédiája”, amint azt később tárgyalni fogjuk), amely megrontja a hagyományos szépség mélységének átélésére való képességet. Az efféle egyének számára az értelmetlenség több jelentéssel bír, mert az egónk képes valamit abba belevetíteni. A sajátunk belevetítése áll itt a rajtunk kívül álló valami befogadásával szemben.



Kritika és megvetés a zsidó zenében



A zsidók részvétele a zene világában sokrétű. A klasszikus kompozícióktól, az akadémiai kritikán keresztül, a kortárs populáris zene világában fellelhető produceri, menedzseri és kiadói jelenlét csak néhány ilyen példa a sok közül. A 20. század hajnalán, akárcsak a képzőművészetek, a pszichológia, a filozófia és a politika esetében (a freudizmustól a bolsevizmusig), a zsidó kreatív energia a színművészetekben is hasonló stílusokkal és megközelítésekkel nyilvánult meg. Egy zsidó Wagner vagy Muszorgszkij helyett a világ Mahlerrel és Schönberggel ismerkedhetett meg, ami nem az európai művészethez való hozzájárulás volt, hanem azok teremtéseinek megrontása. Frances Butwin (



A csehországi Gustav Mahler (1860–1911) a talán legjelentősebb zsidó zeneszerzőként van számon tartva. Kompozícióiban „az impresszionizmus és az expresszionizmus tulajdonságait ötvözte”, ami William Johnston (pastiche) emlékeztettek, akivel a zeneszerző „osztozott a fanatikus munkakedvben és a bécsi hanyagság iránti megvetésben” (uo.). Mahler zsidóságát mind a kritikusok, mind a zsidó tudósok feljegyezték. Az előbbiek közül Rudolf Louis zenekritikus és karmester 1909-ben azt írta, hogy Mahler „jiddisül beszél […] a keleti zsidókra jellemző hanglejtésekkel és főleg elemekkel” – emlékeztet Benjamin Adler (

Gustav Mahler (1860–1911) 1898 körül



Mahler hatása fontos volt egy másik figyelemre méltó zsidó zeneszerző, az Ausztriában született Arnold Schönberg (1874–1851) számára is. Mahler „fontos” példakép volt Schönberg számára, „talán még fontosabb [esztétikailag és etikailag], mint bármely közvetlen zeneszerzői értelemben” – jegyzi meg Hermann Danuser (



Kenneth Marcus Schönberget a német zene képviselőjeként ábrázolja, és ezzel rámutat a kérdéskör egyik árulkodó aspektusára. Marcus szerint Schönberg új, tizenkét fokú kompozíciós módszerével (dodekafónia) kapcsolatos lelkesedése „a nacionalizmus határát súrolta” (i.m., 189. o.). Németországban tanítványainak „híres kijelentést” tett: „Felfedeztem valamit, ami biztosítja a német zene felsőbbrendűségét a következő száz évre” (uo.). Schönberg saját zenéjét „német zenének” tekintette, ami a szerző szerint „irónia” volt, mert zsidó zeneszerzőként és tanárként „olyan ország kulturális termékét próbálta közvetíteni”, amely „teljesen elutasította őt”, miközben Hitlert és társait hatalomra juttatta (uo.).



Marcus megjegyzi, hogy ez nem csak Schönbergre korlátozódott, hanem más zsidó kollégákra is, mint például Ernst Toch, Eric Zeisl és Erich Wolfgang Korngold, és ezt „zsidó dilemmának” nevezi. Marcus zavarban van, hogy a német nyelvű zsidó alkotók, akik tanítottak, írtak vagy komponáltak, miért „folytattak sok szempontból propagandát” Németország vagy Ausztria érdekében, politikai irányultságuktól függetlenül. Marcus olvasója saját magára van utalva, hogy értelmet találjon ebben az „iróniában”, de az eddigiek alapján az érdemel figyelmet, hogy a zsidók sok szempontból megpróbálták átalakítani ezt a kulturális tájat. Magukévá tették az eredeti Heimatot, majd magukat tekintették annak a földnek a kulturális arcának, képviselőjének, amelynek hagyományaitól el akartak szakadni. E logika szerint a Magnus Hirschfeld-féle szexualitás lett a „német szexualitás”, vagy a zsidók által erősen befolyásolt Weimar maga volt Németország – sőt, Max Horkheimer, vagy Schönberg csodálója, Adorno maga is a német kultúra képviselőinek tartották magukat. Hovatovább, ők maguk voltak a német kultúra, nem azok a német barbárok: „a kultúra mára Európából teljesen ebbe az országba menekült” –



Ahogy a zsidó filmkritikus Neal Gabler (



Schönberg tizenkét fokú kompozíciós technikájának bevezetésében „a nyugati klasszikus zene »dekonstrukciójára«” tekinthetünk, ami sikeresen „kiiktatja” a hagyományos zenei skálákat (Klein, Mahler hatása fontos volt egy másik figyelemre méltó zsidó zeneszerző, az Ausztriában született Arnold Schönberg (1874–1851) számára is. Mahler „fontos” példakép volt Schönberg számára, „talán még fontosabb [esztétikailag és etikailag], mint bármely közvetlen zeneszerzői értelemben” – jegyzi meg Hermann Danuser ( 1997 , 182. o.). Schönberg még azok között is kiemelkedő volt, akiket rendszeresen progresszívnek tartottak, mint Strauss, Reger vagy Debussy, amint azt Adorno egyik zenei írásában megjegyezte (i.m., 183. o.). Danuser ehhez hozzáteszi, hogy „senki sem valósította meg ezt olyan radikálisan a munkájában, mint Schönberg, amikor 1910 körül teljesen új területre merészkedett expresszionista művészetével” (uo.). A zsidó zeneszakértő Alexander L. Ringer azzal érvelt, hogy Schönberg zsidó identitásának „történelmi disszonanciájával” való szembenézése és elfogadása „alkotói életének fő hajtóereje volt, és ez elengedhetetlen perspektíva műveinek esztétikai konzisztenciájának megértéséhez” – emlékeztet minket Christopher Hailey ( 1997 , xiv. o.). Schönberg maga is úgy tekintett saját alkotásaira, mint a hagyományos zene megszakítására, „nemcsak harmonikailag, hanem dallam, téma és motívum tekintetében is” (Marcus, 2010 , 188–189. o.). Adorno szerint ez a jellegzetes atonalitás Schönberg „kultúra iránti ellenszenvét” tükrözte, amely a „konvenciók által nem enyhített, nyers szenvedés kifejezését” tartalmazta (uo.).Kenneth Marcus Schönberget a német zene képviselőjeként ábrázolja, és ezzel rámutat a kérdéskör egyik árulkodó aspektusára. Marcus szerint Schönberg új, tizenkét fokú kompozíciós módszerével (dodekafónia) kapcsolatos lelkesedése „a nacionalizmus határát súrolta” (i.m., 189. o.). Németországban tanítványainak „híres kijelentést” tett: „Felfedeztem valamit, ami biztosítja a német zene felsőbbrendűségét a következő száz évre” (uo.). Schönberg saját zenéjét „német zenének” tekintette, ami a szerző szerint „irónia” volt, mert zsidó zeneszerzőként és tanárként „olyan ország kulturális termékét próbálta közvetíteni”, amely „teljesen elutasította őt”, miközben Hitlert és társait hatalomra juttatta (uo.).Marcus megjegyzi, hogy ez nem csak Schönbergre korlátozódott, hanem más zsidó kollégákra is, mint például Ernst Toch, Eric Zeisl és Erich Wolfgang Korngold, és ezt „zsidó dilemmának” nevezi. Marcus zavarban van, hogy a német nyelvű zsidó alkotók, akik tanítottak, írtak vagy komponáltak, miért „folytattak sok szempontból propagandát” Németország vagy Ausztria érdekében, politikai irányultságuktól függetlenül. Marcus olvasója saját magára van utalva, hogy értelmet találjon ebben az „iróniában”, de az eddigiek alapján az érdemel figyelmet, hogy a zsidók sok szempontból megpróbálták átalakítani ezt a kulturális tájat. Magukévá tették az eredeti Heimatot, majd magukat tekintették annak a földnek a kulturális arcának, képviselőjének, amelynek hagyományaitól el akartak szakadni. E logika szerint a Magnus Hirschfeld-féle szexualitás lett a „német szexualitás”, vagy a zsidók által erősen befolyásolt Weimar maga volt Németország – sőt, Max Horkheimer, vagy Schönberg csodálója, Adorno maga is a német kultúra képviselőinek tartották magukat. Hovatovább, ők maguk voltaknémet kultúra, nem azok a német barbárok: „a kultúra mára Európából teljesen ebbe az országba menekült” – írta 1938. március 1-i levelében egy Brodsky nevű zsidó orvosnak és feleségének Horkheimer, utalva a tömeges zsidó kivándorlásra.Ahogy a zsidó filmkritikus Neal Gabler ( 1989 , 6–7. o.) a mozi és a televízió kapcsán rámutatott, a zsidók egy árnyék-Amerikát vetítettek a valódi Amerikára, és végül az amerikaiak önértelmezését ebbe az új Amerikába, a „saját birodalmuk” képére alakították át. Egy átalakított, felváltott hagyományos esszencia mint a művészet transzcendentális minőségének impulzív egoizmussal való felváltásának civilizációs következménye, amint azt korábban már tárgyaltuk. Mindezek következménye – tekintettel a zsidók Schönberg ideje alatt és után új elitként való térnyerésére – az, ami tanulmányunk középpontjában áll. A második világháborút követő átalakulás után a fehér nemzetek bizony eleget hallanak az „európai értékekről” és arról, „kik vagyunk”, mely értékítéletek gyakran éles ellentétben állnak még a fajuk és nemzetük legalapvetőbb érdekeivel is.Schönberg tizenkét fokú kompozíciós technikájának bevezetésében „a nyugati klasszikus zene »dekonstrukciójára«” tekinthetünk, ami sikeresen „kiiktatja” a hagyományos zenei skálákat (Klein, 2008 , 11. o.). Ez „de-centralizálja (bálványtalanítja)” a diatonikus zenét, s így teljesen képlékennyé teszi a skálákat, megfosztva őket hagyományos „hangnemi akcentusaiktól”, és „a zenében ezáltal megvalósítja az ein szof, vagyis a végtelen tradicionális zsidó ideálját” (uo.). Ezzel a zenei hozzájárulásával, vagyis a zene dekonstrukciójával, Schönberg „meghatározta a múlt értelmezésének feltételeit” és „megformálta azt a módszert”, ahogyan a 20. századi zene történetét „értelmezzük” – állítja Leon Botstein ( 1997 , 8. o.). A szerző hozzáteszi még, hogy a zsidó származás fontos tényező volt azok számára, akik művészi ambíciókkal rendelkeztek (i.m., 11. o.).



Schönberg minden bizonnyal erős zsidó identitással rendelkezett, amit 1923. április 20-i levelében Vaszilij Kandinszkij számára is világossá tett: „Nem vagyok német, nem vagyok európai, sőt talán ember is alig vagyok (legalábbis az európaiak a fajuk legrosszabb tagjait is előnyben részesítik velem szemben), de zsidó vagyok. És ezzel elégedett vagyok!” (Schönberg,



Azzal, amit ő „a disszonancia felszabadításának” tartott, Schönberg „mindenkinél jobban megtestesítette a héber kultúrát a művészetben” – mutat rá Sandqvist (



Arnold Schönberg (1874–1851)



A nagy hatással bíró zsidó zeneelméleti értelmiségi Heinrich Schenker (1868–1935) és Schönberghez fűződő viszonya kapcsán írt tanulmányában Leon Botstein ezeknek a zsidóknak a modern mozgalmát is részletezi. Botstein (



A hollywoodi zsidó zeneszerzők munkásságát tanulmányozva Aaron Fruchtman (pastiche” gyakorlata között. Konkrétan a Mahler általi „motívumok plagizálása előrevetítette azt a technikát, amelyet a filmzeneszerzők tovább folytattak”, és ennek eredetét kifejezetten az ausztriai zsidó zenészekben kereste, akik némafilmekhez komponáltak (i.m., 14. o.). Sanford Pinsker (pastiche, egy „zsidó specialitás”, a nem zsidóktól való „ironikus távolságtartással” (uo.).

Ismétlődő motívumok: Magyarország esete



A Magyarországon jelentős eredményeket elért zsidó zeneszerzők vizsgálata azt mutatja, hogy a Liszthez vagy Kodályhoz hasonló karakterek teljesen hiányoznak, s helyettük az absztrakció, az expresszionizmus, az abszurditás és a holokauszt képei jelennek meg, például Ligeti (Auer) György (1923–2006) és Kurtág György (szül. 1926) munkásságában, akik az avantgárd zászlóvivői voltak, a hagyományok helyett. A háború utáni években a kommunizmust támogató Ligeti az 1940-es évek végén propagandacélú zeneműveket komponált (nevezetesen a Kantáta az ifjúság ünnepére címűt), amelyek szövegei dicsőítették a rendszert (Steinitz,



Adorno – aki számára a népzene közvetlensége illuzórikusnak, következésképp maga a folklór „hamis tudatnak” minősült – bizonyos Bartók-művekben ugyan hajlandó volt legitimként elfogadni a népzenei indíttatást […] azonban már a Táncszvittel kapcsolatban „naiv folklorizmusba” való visszaesést emlegetett 1927-ben, a kései Bartók-művekben pedig végképp a „folklorizmus reakciós implikációit” látta érvényesülni. Az adornói zenefilozófia talaján álló Schoenberg-tanítvány [René] Leibowitz hasonlóan elvi alapon bírálta a folklór felhasználását. (I.m., 15–16. o.)

Ligeti tisztelte Bartók Béla (1881–1945) zeneszerzőt, mert a népdalokban található melodikus és harmóniai fordulatokat felhasználva az szakított a romantikával; mégsem tetszett neki, hogy Bartók „népzenei sémákban” gondolkodott, melyek „bizonyos mértékben primitívek”, és „sztereotip ritmusok” formáihoz vezettek (i.m., 15. o.). Ezzel összevetvén, Ligeti preferenciáját illusztrálva, néhány kompozíciója mögött – ha nevezhetjük így őket – dadaista kísérletezések állnak. Különösen az ironikus címmel ellátott Poème symphonique (1962) című „

Ligeti (Auer) György (1923–2006)



Ligeti véleménye szerint Bartók és Kodály népi elemeket beépítő zenéje a német zene dominanciája elleni lázadásként jó volt a maga idejében ugyan, de az ő korában már „nincs többé az a veszély”, hogy Wagner és Wagner utódai, vagy Brahms utódai „mindent elborítanak” (i.m., 17. o.). Ehhez még hozzáteszi: „Majdnem azt mondhatnám, hogy inkább abban rejlik a veszély, ha valaki, minden eredetiségről lemondva, post-Bartók vagy post-Kodály zenét komponál” (uo.). Tanácsa a magyar zeneszerzőknek az volt, hogy „mindenki hallgasson csak saját magára, próbáljon minél individuálisabb zenét írni, próbáljon elszakadni a ma már kissé nyomasztó Bartók-tradíciótól”. Azt javasolta, hogy „Mindenki csináljon valami mást, de nem nemzetit, hanem egyénit”, ami arra a következtetésre vezette Kerékfyt, hogy rámutasson: Ligeti „a magyar zeneszerzésben a nemzeti jelleget éppenséggel nem értéknek, hanem »béklyónak« tartja,” idézve az amúgy Kossuth-díjas alkotót, aki egyben Budapest díszpolgára is (uo.). (Az olvasó összevetheti Ligeti absztrakt Aventures című II. magyar rapszódia , amely szintén népi elemeket tartalmaz, ezúttal tisztességgel.)



A nem zsidó folklórhoz és nemzeti törekvésekhez való efféle hozzáállása ellenére Ligeti erdélyi évei alatt, „ahol az 1920-as évektől kezdve a zsidó nacionalizmus különösen erős volt”, jobban szimpatizált a nemzeti identitásokkal és érzelmekkel – legalábbis a saját fajtájéval, amint arra Heidy Zimmermann (



Ligeti nem csak a magyar klasszikusokat kritizálta. Miként azt Constantin Floros (



Ligeti Requiem darabja is illeszkedik a fenti gondolkodásmód alapján megjósolható mintába. Kevin Withell (



A zsidók nem zsidó folklór és kulturális értékek iránti ellenszenvének témájáról Liszt Ferenc (1811–1886) maga is írt a Des bohémiens et de leur musique en Hongrie (A cigányok és zenéjük Magyarországon) című 1859-ös művében, különösen annak 1881-es átdolgozott kiadásában (az ezzel kapcsolatos zsidó panaszokat lásd korábbi



A zseni személyes inspiráció alapján énekel, az általa diktált és tanított módokban; a tehetség átdolgozza, amit mások előtte mondtak. A tehetség rendkívüli lehet, de soha nem lehet kezdeményező. A teremtés és az innováció között található a zseni és a tehetség közötti különbség: Bachtól [a zsidó] Mendelssohnig, Beethoventől [a zsidó] Meyerbeerig. Az izraeliták képtelenek voltak új módokat kitalálni, mert soha nem énekelték saját érzéseiket. (Liszt, 1881 , 57. o.)

Liszt véleménye szerint a zsidók mindig is szektásodó, titkolózó csoport voltak. Egy csoport, amely „soha nem tudta feladni azt, hogy szívük minden mozdulatát vallási csenddel, önmaguk iránti tisztelettel, de mások iránti bírálattal és megvetéssel pecsételje le, hogyan is tanulhatták volna meg, hogy ezeket a művészetre bízzák? Ehhez meg kellett volna tanulniuk, hogyan ne színleljenek a keresztények előtt; erre még csak nem is gondoltak!” (i.m., 57–58. o.). Liszt itt részletesen a zsidók abbéli hajlamát fejtegeti, hogy elrejtsék ezeket a „titokzatos akkordokat, amelyeket apáik olyan gondosan őriztek a profán vizsgálódásoktól […] a Talmud legendáinak történeteit, a Kabbala miszticizmusát, titkos képzeletük fantazmagóriáit”. Kifejti, hogy a kívülállókat megvető mentalitásuk miatt művészi érzelmeik kifejezése soha nem fejlődött ki eléggé (uo.). Liszt, Wagner barátja véleményét visszhangozva, úgy véli, hogy ez mérgező hatással van a nem zsidó kultúrára, s így következtetése is egyértelmű:



Eljön az idő, amikor a szorult helyzetben lévő államok kénytelenek lesznek őket elűzni otthonaikból, hogy saját területükön éljenek, szükség esetén annak a határaig üldözve őket, ahogyan régen is kénytelenek voltak elhagyni szeretett földjüket, és a határaikon túlra, a száműzetés komor és véres tájaira űzték őket! […] Eljön az idő, amikor az összes keresztény nemzet, amely ma a zsidókkal együtt él, felismeri, hogy a zsidók megtartása vagy kiutasítása számukra olyan kérdéssé válik, amelyet úgy nevezhetnénk, mint élet-halál kérdést: az egészség vagy az örökös betegség, a társadalmi béke vagy az örökös lanyhulás és állandó láz kérdése. (Liszt, 1881 , 91–92. o.)

Bartók Béla, bár később filoszemita lett és a progresszivizmushoz kapcsolódott, fiatalabb éveiben szintén kritikus hangot ütött meg a külföldi befolyással szemben, beleértve a zsidókét is. Egy 1905. augusztus 15-i levelében a fiatal Bartók nyíltan panaszkodott a német és zsidó kulturális dominanciára hazájában: „Csak akkor keletkezhetik igazi magyar zene, ha lesz valódi magyar úri osztály” – idézi Klein (



(A folytatásban az irodalmi téren felbukkant korai zsidó hatás természetét ismerjük meg röviden. Ezt követően – kapcsolódva részben az irodalomhoz – egy terebélyesebb esettanulmány keretében a dadaizmus mozgalmán keresztül nyerünk betekintést a zsidó „temperamentum” megnyilvánulásába, részletesebben követve figyelemmel, miként is válhat dominánssá egy ilyen csoportkarakter egy adott művészeti irányvonalon belül.)



Csonthegyi Szilárd



Hivatkozott irodalom:

(Az olvasó összevetheti Ligeti absztraktcímű művét – amely állítólag népi elemeket tartalmaz – például Liszt darabjával , amely szintén népi elemeket tartalmaz, ezúttal tisztességgel.)A nem zsidó folklórhoz és nemzeti törekvésekhez való efféle hozzáállása ellenére Ligeti erdélyi évei alatt, „ahol az 1920-as évektől kezdve a zsidó nacionalizmus különösen erős volt”, jobban szimpatizált a nemzeti identitásokkal és érzelmekkel – legalábbis a saját fajtájéval, amint arra Heidy Zimmermann ( 2018 , 104. o.) rámutatott. Generációjának sok tagjához hasonlóan ő is „megragadta a cionista ifjúsági mozgalom által kínált lehetőséget, hogy elismerje zsidó identitását, és néhány évig a Habonim (»Az építők«, utalva a palesztinai zsidó települések építésére) tagja lett” (uo.).Ligeti nem csak a magyar klasszikusokat kritizálta. Miként azt Constantin Floros ( 2014 , 19. o.) felidézi, Ligeti „csodálta Richard Wagner zeneszerzői zsenialitását, de távol tartotta magát zenei drámáinak hősiességétől és pátoszától”. Ahogyan az zsidó alkotók körében gyakran megfigyelhető, a nem zsidó találmányokat és újításokat átveszik, eltorzítják, és ebben a formában azokat visszavetítik. Jelen esetünkben Ligeti saját magának tulajdonított védjegye, az „álló zene” lényegében Wagnernek tulajdonítható, mivel ő „a csodálatosan hangszerelt Rheingold-előjátékot a »statikus« zene archetípusának tekintette” (uo.). A szerző azt is kiemeli, hogy Ligeti szellemi világának feltárása során „világossá válik”, hogy irodalmi preferenciái a szürrealizmus, a dadaizmus, az abszurd színház és általában a képzelet világához kötődtek (i.m., 20. o.).Ligetidarabja is illeszkedik a fenti gondolkodásmód alapján megjósolható mintába. Kevin Withell ( 2021 ) erről azt írja, hogy a zeneszerző ezt a darabot „nem tiszteletteljes szépséggel, hanem kemény, néha agresszív realizmussal kezelte”, hogy az Antonin Artaud-i „kegyetlenség színházát” teremtse meg. Itt a közönség és az előadók egyaránt „nem feltétlenül fogják élvezni az előadást, hanem személyesen és erkölcsileg is kihívásokkal kell szembesülniük, a legnyersebb, legőszintébb és legbrutálisabb módon” – teszi hozzá (uo.). Ligeti saját inspirációjáról úgy nyilatkozott, hogy „zeném egyik dimenziója a halál árnyékában töltött hosszú idő nyomát viseli”, utalva az antiszemitizmusra és a holokausztra (uo.). Hasonló megközelítés látható Kurtág műveiben is, akire Ligeti alapvető hatást gyakorolt, zsidó terapeutája, a művészetpszichológus Marianne Stein mellett (Dalos, 2013 , 13. o.; Predota, 2016 ). Kurtág a tömörség mestere lett, „az emberiség fragmentált világban való létezésének dilemmáját feldolgozva” – jegyzi meg Dalos, hozzátéve, hogy ez emelte őt „paradigmatikus alakká” az európai kísérleti és posztmodern zenei hullámban (i.m, 12. o.).A zsidók nem zsidó folklór és kulturális értékek iránti ellenszenvének témájáról Liszt Ferenc (1811–1886) maga is írt a(A cigányok és zenéjük Magyarországon) című 1859-ös művében, különösen annak 1881-es átdolgozott kiadásában (az ezzel kapcsolatos zsidó panaszokat lásd korábbi írásomban ). Liszt a művészetet teremtésnek tekintette, szembeállítva azt a zsidók kisajátításra (vagy korrupcióra) való hajlamával:Liszt véleménye szerint a zsidók mindig is szektásodó, titkolózó csoport voltak. Egy csoport, amely „soha nem tudta feladni azt, hogy szívük minden mozdulatát vallási csenddel, önmaguk iránti tisztelettel, de mások iránti bírálattal és megvetéssel pecsételje le, hogyan is tanulhatták volna meg, hogy ezeket a művészetre bízzák? Ehhez meg kellett volna tanulniuk, hogyan ne színleljenek a keresztények előtt; erre még csak nem is gondoltak!” (i.m., 57–58. o.). Liszt itt részletesen a zsidók abbéli hajlamát fejtegeti, hogy elrejtsék ezeket a „titokzatos akkordokat, amelyeket apáik olyan gondosan őriztek a profán vizsgálódásoktól […] a Talmud legendáinak történeteit, a Kabbala miszticizmusát, titkos képzeletük fantazmagóriáit”. Kifejti, hogy a kívülállókat megvető mentalitásuk miatt művészi érzelmeik kifejezése soha nem fejlődött ki eléggé (uo.). Liszt, Wagner barátja véleményét visszhangozva, úgy véli, hogy ez mérgező hatással van a nem zsidó kultúrára, s így következtetése is egyértelmű:Bartók Béla, bár később filoszemita lett és a progresszivizmushoz kapcsolódott, fiatalabb éveiben szintén kritikus hangot ütött meg a külföldi befolyással szemben, beleértve a zsidókét is. 