Friss hírek :: 2025. augusztus 9. 13:52 ::

Lángol a tarló Hódmezővásárhelynél

Négy hektáron ég a tarló Hódmezővásárhely szikáncsi településrésze mellett, egy tanyasi területen, a tűz bálákra és kaptárokra is átterjedt - közölte a katasztrófavédelem szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint három ponton harminc és hatvan szalma körbála, valamint tizenkét széna körbála ég, és néhány kaptár is meggyulladt.

A hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos tűzoltók megkezdték az oltást. Szegedről és Orosházáról vízszállítók indultak a helyszínre, és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munkatársai is kivonulnak az esethez.