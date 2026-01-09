Friss hírek :: 2026. január 9. 06:49 ::

Mávinform: az észak-balatoni vonalon okoz jelentősebb fennakadást az időjárás

Péntek hajnalban az észak-balatoni vonalon okoz jelentősebb fennakadást a téli időjárás, a többi vonalon azonban folyamatos a közlekedés - közölte a Mávinform pénteken korán reggel a honlapján.

A téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert - főként az erős széllel érintett térségekben - esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat.

Hozzátették: az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

(MTI)