Friss hírek, Háború :: 2026. március 5. 14:26 ::

Holnaptól megint drágul az üzemanyag, két éve nem volt ekkora különbség a benzin és a gázolaj ára között

Péntektől ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak – írja a Holtankoljak.hu nyomán az Index. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 15 forinttal nő.

Március 5-én a magyarországi kutakon átlagosan az alábbi árakkal lehet számolni: a 95-ös benzin literje 573 forint, a gázolajé pedig 603 forint körül alakul.

A benzin ára hétfő óta összesen 12 forinttal emelkedett, míg a dízelért 29 forinttal kell többet fizetni az iráni háború kitörése óta. A benzin és a gázolaj ára közötti ekkora különbségre legutóbb 2024 elején volt példa.