Földrengés volt a magyar-szlovák határon, Mosonmagyaróvár közelében kedd délelőtt - közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma kedden az MTI-vel.
Azt írták: 9 óra 2 perckor 3,0-as magnitúdójú földrengés volt a magyar-szlovák határon, Mosonmagyaróvártól mintegy 16 kilométerre, északra.
A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az obszervatóriumba eddig Dunakilitiről érkezett bejelentés - tették hozzá.
A katasztrófavédelem azt közölte: egyelőre nem jelentettek be károkat.